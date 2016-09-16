RTÜK çalışanı 8 kişi hakkında 'FETÖ'den yakalama kararı

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda çalışan 8 kişinin odalarında, 'FETÖ' soruşturması çerçevesinde polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Olağanüstü hal uygulaması çerçevesinde çıkartılan 7. kanun hükmünde kararname ile RTÜK'ten de 29 kişi ihraç edilmişti.

Milliyet'teki habere göre; RTÜK'te 8 personel hakkında idari soruşturma yapıldı. RTÜK, bayramdan önce soruşturma yaptığı 8 kişiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Bylock kullandıkları ortaya çıktı

2'si kadın 8 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı. Hakkında soruşturma açılanların 'FETÖ' üyelerinin bir dönem örgüt içi iletişimi sağladıkları ByLock programını kullandıkları tespit edildi. 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Adli soruşturma başlatılanların RTÜK'teki odaları ile ev ve bilgisayarlarında savcılık talimatıyla arama yapıldı. Ele geçirilen dijital verilerin incelendiği belirtildi.