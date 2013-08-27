RTÜK 'bu yarışma değil, kumar' dedi, ceza kesti

RTÜK üyelerinin “Kimi katılımcılar yarışma sonunda daha önceki durumlarını arar hale geliyor” tesbitini yaptığı "Şans Kapıda" adlı yarışma programı için para cezası verdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kanal D’de yayınlanan ‘Şans Kapıda’ adlı yarışma programını kumara özendirdiği gerekçesiyle cezalandırdı. Spor Bakanlığı’nın kamu spotunda oynatılan, Gezi eylemleri sırasında ‘ırkçılık’la suçlanan Rıza Kayaalp reklamını veto etti.

Nevin Bilgin'in Star'daki haberine göre, RTÜK üyeleri, insanların yarışmaya katılmadan öncekinden daha kötü duruma düşürüldüğünü, olayın yarışmadan çıkıp kumar sınırlarına girdiğini belirterek oybirliğiyle ceza verilmesini kararlaştırdı. Cezanın, ‘Yayın Hizmet ilkeleri’ndeki “Alkol, tütün ürünleri ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapıcı madde kullanımı ile kumar oynamayı özendirici nitelikte olamaz” hükmüne göre verildiğinin altı çizildi.