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Medya

RTÜK, bir kanalı daha kapattı

Mekrufe TV'nin lisansı iptal edildi

18 Ağustos 2016 01:46

'FETÖ'nün darbe girişiminin ardından RTÜK'ün girişimi kapsamında yurt dışında Türkiye aleyhine yayın yapan Mefkure TV kapatıldı.

RTÜK, bir süre önce yurt içinde yayın yapan cemaatle ilişkili medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın hak ve lisanslarını iptal etmişti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Üst Kurul bu kapsamda 'FETÖ/PDY' ile iltisaklı olup yurt dışından Türkiye aleyhinde yayınları tespit edilen "Mefkure TV" logolu kuruluşla ilgili girişimlerde bulundu.

"Mefkure TV"nin lisans aldığı veya yargı yetkisi altında olduğu Fransa'daki televizyon yayınlarının düzenleyici kuruluşu CSA ve Almanya'daki DLM ile kanalın yayınlarını ilettiği belirlenen "Eutelsat" adlı uydu işletmecisinin yetkileriyle görüşüldü.

Çalışmalar sonucu, Mefkure TV'nin 11 Ağustos itibarıyla yayınları sonlandırıldı.

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