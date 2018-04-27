RTÜK Başkanı Yerlikaya: Erken seçilerde medyaya büyük sorumluluk düşüyor, objektif davranılmalı

TRT’nin ‘asgari fırsat eşitliği ve ifade imkânı’ sağladığını savunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, erken seçimler için "medyaya sorumluluklar düştüğünü", basının “objektif” davranması gerektiğini söyledi.

16 Nisan 2017 yılında gerçekleşen Anayasa Referandumu’nda eşit propaganda zorunluluğuna karşı devletin yayın organı TRT, ‘Evet’ için 28 saat, ‘Hayır’ içinse sadece 1.5 saat ayırmıştı. Devlet televizyonunun bu yanlı yayın politikası RTÜK tarafından hazırlanan raporda da yer almıştı.

"Türkiye’de Allah’a şükür medyamız çoğulcu bir yapıda" diyen Yerlikaya şöyle dedi:

"Avrupa’da bile bu kadar çoğulcu yapı yok. Ülkemizde bin 700 tane yayın yapan radyo, televizyon var. Bunlar değişik mecralarda yayın yapmakta.. Yani çok az oy oranı olan partinin bile neredeyse kendisini anlatabileceği organlar var. Dolayısıyla liderler kendisini çok rahat ifade edebilecekler."

Yerlikaya’nın, medyanın “objetif” bir şekilde olanları aktarması gerektiğini savunması, 16 Nisan Referandumu başta olmak üzere bugüne kadar AKP döneminde yapılan seçimlerdeki eşitsizlikleri hatırlattı.

Birgün'de yer alan haber aynen şöyle devam ediyor:

Evet’e 28 saat, Hayır’a 1.5 saat

16 Nisan 2017 yılında gerçekleşen Anayasa Referandumu’nda eşit propaganda zorunluluğuna karşı devletin yayın organı TRT, ‘Evet’ için 28 saat, ‘Hayır’ içinse sadece 1.5 saat ayırdı. Devlet televizyonunun bu yanlı yayın politikası RTÜK tarafından hazırlanan raporda da yer aldı.



RTÜK uzmanları tarafından TRT Haber’in 2 Mart -15 Mart 2017 tarihleri arası haber bültenleri, miting, canlı yayın, açılış, toplantı ve röportajlarla, “söz programı” olarak isimlendirilen tartışma ve görüş açıklama programları incelenerek hazırlanan raporda çarpıcı bilgilere yer verildi.



Miting, canlı yayın, açılış töreni, toplantı ve röportajlarda ise 13 saat 30 dakika ile ‘Evet’, 1 saat 30 dakika ile de ‘Hayır’ haberlerine yer verildi. Buna karşın da uzmanlar, “Evet görüşünü temsil eden siyasi parti temsilcilerine daha fazla yer verilmekle birlikte ‘Hayır’ görüşünü temsil eden siyasi parti temsilcilerine de muhtelif sürelerde yer verildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla seçim süreci açısından iki farklı görüş arasında asgari fırsat eşitliği sağlandığı değerlendirilmiştir” dedi.



İncelemelerde, haber bültenlerinde AKP, MHP ve ‘Evet’ haberlerine toplamda 35 dakika 19 saniye, CHP ve ‘Hayır’ haberlerine 9 dakika 30 saniye süreyle yer verildiği tespit edildi.

CHP ve HDP’ye “Sıfır”

Uzmanlar, söz programlarında AKP, MHP ve ‘Evet’e 2 saat 1 dakika, CHP ile HDP’ye ise hiç yer verilmediğini belirledi. Uzmanlar, bu programlarla ilgili, “TRT Haber’in, ‘Tarafsızlık, gerçeklik, doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklarına, bu kuruluşların yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde adaylar arasında fırsat eşitliği sağlamak zorunda olduklarına’ ilişkin hükmünü ihlal ettiği değerlendirilmiştir” görüşünü dile getirdi.

Erdoğan’a 12 saat 32 dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan da canlı yayın ve mitinglerle 12 saat 32 dakika TRT ekranlarında göründü. Buna karşın ise CHP dahil muhalefet partilerinin liderlerine ayrılan süre oldukça sınırlı kaldı.