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RTÜK BAŞKANI STAR TV CEZASININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2010 13:32

-RTÜK BAŞKANI STAR TV CEZASININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 05.08.2010 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, üst kurulun kapatılan DTP'nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk'e yapılan yumruklu saldırı görüntülerine ilişkin Star TV'ye oy birliğiyle 250 bin lira para cezası vermesiyle ilgili  ''Daha önce 4. maddenin (v) bendinden verilmiş uyarı ve program durdurma cezaları bulunan Star TV'ye de bu yayın ihlalinden dolayı bir kademe sonraki müeyyide olan idari para cezası verilmiştir'' dedi. RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Star TV'ye verilen idari para cezasıyla ilgili olarak, yayın ihlalinde bulunan kuruluşlara yönelik müeyyidelerin 3984 Sayılı Yasanın 33. Maddesinde düzenlendiğini belirtti. Prof. Dr. Dursun, müeyyide sisteminin, uyarı, program durdurma, para cezası, artırımlı para cezası, yayın durdurma ve lisans iptalinden oluşan kademeli bir yapısı olduğunu söyledi. Bu çerçevede, yayıncı kuruluşlara daha önce verilen müeyyideler esas alınarak ihlalin gerçekleştiği tarihte uygulanması gereken idari yaptırımın yapıldığını bildiren Prof. Dr. Dursun, şöyle konuştu: ''Bu yaptırım kuruluşun müeyyide siciline göre uyarı olabileceği gibi program durdurma, para cezası, artırımlı para cezası, yayın durdurma ve yayın izni iptali de olabilecektir. Dolayısıyla, daha önce 4. Maddenin (v) bendinden verilmiş uyarı ve program durdurma cezaları bulunan Star TV'ye de bu yayın ihlalinden dolayı bir kademe sonraki müeyyide olan idari para cezası verilmiştir.'' -CEZAYA İLİŞKİN ELEŞTİRİLER- Prof. Dr. Dursun, ''Yumruk atan kişinin 7 bin lira, görüntüyü yayınlayan kanalın 250 bin lira cezaya çarptırılması'' konusundaki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, adli ve idari cezaların bağımsızlığı ilkesi gereği aynı eylemle ilgili olarak yasalarla adli ceza ve idari yaptırım öngörülebildiğini belirtti. Bu durumda ceza hakiminin kararının idari yaptırım uygulama yetkisine sahip olan idareyi engellemeyeceğine dikkati çeken Prof. Dr. Dursun "Çünkü adli ceza ve idari cezanın amacı ve korumak istediği alan ya da düzen farklıdır. Ceza yaptırımları toplum düzenini korumayı ve sağlamayı amaçlarken, idari yaptırımlar idari emir ve yasağı bozan idari düzen ihlallerini önlemeyi amaçlar." 

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