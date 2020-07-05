RTÜK Başkanı ile Basın İlan Kurumu Başkanı, AKP'li belediye başkanını ziyaret etti

İktidara yakın olmayan kanallara verilen cezalarla gündeme gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ile bazı gazetelere verilen ilan cezalarıyla gündem olan Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran , Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı 'yı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, önce Nevşehir Valiliği'ne atanan İnci Sezer Becel'i ziyaret etti. Valilik, Şeref Defteri'ni imzalayan Şahin ve Duran, makamında bir süre sohbet ettikleri Becel'e yeni görevinde başarı diledi. Şahin ve Duran, daha sonra Nevşehir Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Rasim Arı'ya ziyarette bulundu. Ziyarette konuklarına belediye olarak yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi veren Arı, 20 Temmuz'da ziyarete açılması planlanan kayadan oyma tarihi yamaç yerleşiminin niteliği ve turizme kazandırıldığında kente sunacağı katkıları anlattı.

AKP Nevşehir İl Başkanı Rauf Yanar ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'ın da yer aldığı ziyarette belediye başkanı Arı, konuklarına bölgenin el sanatları ürünlerini hediye etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganına destek veren sanatçıların Nevşehir'de program düzenlemelerine izin vermeyeceğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.

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