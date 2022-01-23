RTÜK Başkanı Şahin, üst kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi (RTÜK) İlhan Taşçı ve Onur Konuralp, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in kurulu yarın olağanüstü toplantıya çağırdığını duyurdu. Taşçı ve Konuralp, acil toplantı kararı alınma nedeninin "Cumhurbaşkanına hakaret"ten tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın sözleri olduğunu ifade ederken, olağanüstü toplanma kararında hükümetten gelen bir talimat olduğu belirtildi.

Üst kurul üyelerinin olağanüstü toplantı kararyla ilgili Twitter paylaşımları şöyle:

"RTÜK Başkanı, çarşamba günü olağan toplantı olmasına rağmen yarın saat 12’de Üst Kurulu olağanüstü toplantıya çağırdı! Amaç Sedef Kabaş’ın sözleri nedeniyle TELE 1'e haddini bildirmek. Kabaş tutuklu! Bu neyin telaşı? Amaç belli Saraydan gelen talimatı bir an önce yerine getirmek."

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “toplumda infial yaratan yayınlar” vurgusuyla Üst Kurul’u yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. Gündeminde Sedef Kabaş’ın değerlendirmeleri de olan toplantı şüphesiz, saray tarafından talimatlandırılmış bir toplantıdır ve bir panik halinin tezahürüdür!"

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