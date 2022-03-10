RTÜK Başkanı Şahin'den uluslararası yayın kuruluşlarına: Yayın otoritelerinin aldığı kararlara uymak zorundasınız

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, lisans başvurusu zorunluluğunu yargıya taşıma kararı veren Deutsche Welle ve Amerika'nın Sesi için, "Bu yayıncı kuruluşlar, ülkemize yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak istediğinde ABD‘de, Almanya’da ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kanunlara ve yayın otoritelerinin aldığı kararlara uymak zorundadır." dedi.

Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye (Milletlerarası Ticaret Odası) işbirliğiyle hayata geçirilen “Geleceğin Ekranı” projesi, düzenlenen zirveyle tanıtıldı. Zirvede bir konuşma yapan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncılığın büyük bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.

Duvar'dan Aynur Tekin'in haberine göre dijital tehditlerin farkında olarak gerekli önlemleri almak için mücadele ettiklerini söyleyen Şahin, RTÜK’ün dijitalleşmenin karşısında bir kuruluş olmadığını belirtti. Şahin, "Hatırlarsanız geçen yıllarda “Ülkemize faaliyetlerde bulunmak için gelmek isteyen uluslararası firmaları RTÜK engelleyecek ve bu firmaların ülkemizde yer alması ile ilgili sorun çıkaracak” diye basında yer alan bazı bilgiler vardı. Görüldü ki bunların hiçbiri doğru değil. RTÜK bu tür uluslararası aktörlerin ülkemizde bulunmasından son derece memnundur. RTÜK Netflix‘in de içinde bulunmuş olduğu 37 farklı yayın kuruluşuna lisanslarını vermiştir." ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin’in konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

"RTÜK uluslararası aktörlerin ülkemizde bulunmasından son derece memnun"

"Hatırlarsanız geçen yıllarda “Ülkemize faaliyetlerde bulunmak için gelmek isteyen uluslararası firmaları RTÜK engelleyecek ve bu firmaların ülkemizde yer alması ile ilgili sorun çıkaracak” diye basında yer alan bazı bilgiler vardı. Görüldü ki bunların hiçbiri doğru değil. RTÜK bu tür uluslararası aktörlerin ülkemizde bulunmasından son derece memnundur. RTÜK Netflix‘in de içinde bulunmuş olduğu 37 farklı yayın kuruluşuna lisanslarını vermiştir. İkili ilişkileri de aynı düzlemde doğru bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. HBO-MAX ve Disney Plus'ın da geleceğini arkadaşlarımız bildirmiştir, onlardan da memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyorum."

"Yurtdışı menşeli bazı internet sitelerinin kaygıları, yersizdir"

"Yasamız gereği üç yabancı internet sitesi ile ilgili olarak lisans alınması gerektiğinden bahisle bir açıklamada bulunduk. Üzülerek gördük ki yine ülkemiz ve özellikle RTÜK aleyhine bazı odaklar harekete geçerek Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün engellendiğine yönelik iddialarda bulundu. RTÜK hak etmediği ithamların karşısında kaldı. Gerekli açıklamalarımızı yaptık ama sanıyorum daha önce olduğu gibi basın açıklamaları pek fazla dikkate alınmadı. Ülkemizde aktif olarak görsel ve işitsel yayıncılık yapan yurtdışı menşeli bazı internet sitelerinin kaygıları, yersizdir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da biz ikili ilişkilerle bu süreci yürütmekteyiz."

"Hangi ülkede, özellikle yurt dışındaki hangi gelişmiş ülkede lisanssız yayın yaptırılmaktadır?"

"RTÜK’ün lisans almaya yönelik kararlarının karşısında takındıkları tavır da anlaşılmamaktadır. Bu yayın kuruluşlarının, Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün sekteye uğratacağı şeklindeki söylemleri lisanssız yayın yapma ve kayıtdışı yayın yapma özleminden başka bir şey değildir, açık söyleyeyim. Hangi ülkede, özellikle yurt dışındaki hangi gelişmiş ülkede lisanssız yayın yaptırılmaktadır? Bir tane örneğini gösterin. Bu yayıncı kuruluşlar, ülkemize yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak istediğinde ABD‘de, Almanya’da ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi kanunlara ve yayın otoritelerinin aldığı kararlara uymak zorundadır. Hepsi bundan ibarettir."

"İlgili yayın kuruluşlarının temsilcilerinin ülkemiz karşıtı açıklamaları kabul edilemez"

"Türkiye hukuk devletidir, gelişmiş bir ülkede olduğu gibi Türkiye yasa dışı uygulamalara asla izin vermeyecektir. İlgili yayın kuruluşlarının temsilcilerinin ülkemiz karşıtı ve yayıncılık alanındaki otorite olan RTÜK karşıtı yapmış olduğu açıklamalar kabul edilemez. RTÜK’ün amacı eleştirel haberleri yasaklamak yerine bu haberlerin doğru mecralarda yapılmasını sağlamaktır. Bu kuruluşların Türkiye aleyhindeki açıklamalarının amacı basın özgürlüğü olamaz. Çünkü tabi oldukları kendi ülkelerinde benzer uygulamalar ayan beyan açıktır."

Ne olmuştu?

21 Şubat 2022 tarihinde RTÜK’ün internet sitesinde yayınlanan tebligatla, Voice of America (Amerika’nın Sesi, VOA), Deutsche Welle (DW) ve Euronews‘e Türkiye‘deki yayınlara devam edebilmeleri için 72 saat içinde lisans başvurusu yapma şartı getirildi. DW ve VOA konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.