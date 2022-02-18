RTÜK Başkanı Şahin’den, RTÜK Üyesi Taşcı'ya Tarkan ve Sezen Aksu yanıtı: Talimat verilmedi!

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, Tarkan’ın “Geççek” şarkısının gündem olmasının ardından Twitter'dan "RTÜK, sevgili Tarkan'ın müthiş şarkısını sessizce, sarayı pür dikkat dinliyor televizyonlara göstermeyin talimatı verip vermemek için! Hatırlatalım RTÜK kanallara Sezen Aksu’yu yayınlamayın talimatı vermiş, Erdoğan ‘Muhatabım Sezen Aksu değildir’ deyince de açığa düşmüştü" paylaşımını yaptı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi Taşcı’nın bu mesajını alıntılayarak yanıt verdi. Şahin, şunları yazdı:

"Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu’nun şarkısına dair RTÜK’ün hiçbir şekilde TV’lere bir talimatı olmamıştır!"

Ne olmuştu?

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, “Şahane Bir Şey Yaşamak” şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu için RTÜK devreye girmişti. RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun müzik yayını yapan kanalları arayarak uyarılarda bulunduğu belirtilmişti. Uslu’nun, kanal yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Aksu’nun şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabileceklerini ifade ettiği bildirilmişti. Uslu’nun, “Milli ve manevi değerlere aykırı tüm şarkılar için” aynı talepte bulunduğu kaydedilmişti.

"Biz ikaz ettik" demişti

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da daha sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Katiyen ‘Sezen Aksu yayınlamayın’ diye bir talimatımız olmadı zaten hukuken böyle bir yetkimiz de yok. Şarkı incelemeye alındı, takdiri kuruluşların kendilerine ait olmak üzere mağdur olmamaları için tedbirli davranmaları konusunda ikaz ettik. Çünkü bu defa bir sorun tespiti varsa ve işlem yapmamız gerekecek, durup dururken kuruluşlar idari para cezaları ile muhatap olacaklar. Bu arada sadece bu şarkı ile de ilgili değil milli manevi değerler konusunda gerekli hassasiyeti korumayan tüm müzik parçalarının çalınmaması konusunda da genel bir ikazda da bulunduk. Biz yayın kuruluşlarını genelde önden uyarırız. Mağdur olmamaları için. Ama hiçbir yayının da yayınlanıp yayınlanmamasında karar bize ait değildir. Biz ikaz ettik, takdir medya kuruluşlarımızındır.”

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