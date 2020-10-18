RTÜK Başkanı Şahin'den kaldırılan evlilik programları için yeşil ışık

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 2017 yılında Kanun Hükmünde Kararname ile yayından kaldırılan evlilik programlarına yeşil ışık yaktı.

Hükümete yakın Sabah gazetesinden Burak Çelik'e konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, geçmiş yıllarda tepkilere neden olan ve KHK ile kaldırılan evlilik programları için "Program kaldırmayla istenilen sonucu ulaşılmaz" dedi.

"Evlilik programlarını kaldırmasaydık dediğiniz oldu mu?" sorusuna yanıt veren RTÜK Başkanı "Evlilik programlarının kaldırılmasından ziyade ıslah edilmesi, yeni bir formatla elden geçirilmesinden yanaydım. Daha çok kadınların izlediğinden hareketle evlilik programlarının içeriklerine, izleyen kitlenin eğitimi ve gelişimiyle ilgili ilaveler yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. Çözüm, içeriklerinin düzenlenmesidir. Program kaldırmayla istenilen sonuca ulaşılamaz" diye konuştu.

RTÜK Başkanı yeni kanun ilgili çalışmalar olduğunu da belirtti. Şahin şöyle dedi:

"(Yeni RTÜK Kanunu) Kanunla ilgili bir çalışmamız var. Yayıncılarımızla alakalı, onları da memnun edecek önemli değişiklikler getiriyoruz. Uzun süredir sektörün gerek toplantılarda gerek görüşmelerimizde bize özellikle ifade ettiği sıkıntılarını çözme yönünde önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. Ceza sistemi en son müracaat ettiğimiz konudur. Biz önce iletişimle sorunların çözülmesinden yanayız, öyle de yapıyoruz. Gençlerin dijital ortamlara kayması kaçınılmaz bir sonuç. Ama bu noktada geleneksel medyayı çok önemsediğimden ve etkisinin azalmasını istemediğimden geleneksel medyayı el üstünde tutmak taraftarıyım."

Ne olmuştu?

2017 yılında KHK ile RTÜK kanununa “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez” maddesi eklenmişti.