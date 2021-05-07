RTÜK Başkanı'ndan "lebaleb görüntü" açıklaması: Eskiden çekilmiş görüntüleri 'arşiv' diye belirtin dedik, ceza yerine uyarı verdik

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "lebaleb görüntülerin kullanılmaması için TV kanallarına talimat verdiği" yönündeki iddialara ilişkin olarak, "Böyle bir şey mümkün olabilir mi? RTÜK Başkanı olarak kanal yöneticilerini özel telefondan arayıp talimat verme gibi bir durum asla olamaz. Yaptığımız incelemelerde tam kapanma öncesinde çekilmiş kalabalık sokakları, caddeleri sanki yeniymiş gibi gösteren televizyonların olduğunu gördük. Bunun halkımızda yanlış algıya yol açacağı malumdur. Eskiden çekilmiş bu görüntüleri 'arşiv' diye yazarak belirtin dedik. Bunun yasal yaptırımı da var. Ama biz ceza yerine uyarmayı tercih ettik" dedi.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Şahin, "lebalep görüntülerinin kullanılmaması için TV kanallarına talimat verdiği" iddiasına ilişkin konuştu.

Şahin, şu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey mümkün olabilir mi? RTÜK Başkanı olarak kanal yöneticilerini özel telefondan arayıp talimat verme gibi bir durum asla olamaz. RTÜK, sadece olağanüstü durumlarda, mesela terör unsuru içeren, şiddet içeren görüntülerin toplumsal psikolojiyi olumsuz etkileyeceğini göz önüne alarak kanallara uyarıda bulunabilir. Yaptığımız incelemelerde tam kapanma öncesinde çekilmiş kalabalık sokakları, caddeleri sanki yeniymiş gibi gösteren televizyonların olduğunu gördük. Bunun halkımızda yanlış algıya yol açacağı malumdur. Eskiden çekilmiş bu görüntüleri 'arşiv' diye yazarak belirtin dedik. Mevzuatımız da bunu söylüyor. Uyulmaması durumunda bu yayıncılık ilkelerinin ihlal edilmesi demektir. Bunun yasal yaptırımı da var. Ama biz ceza yerine uyarmayı tercih ettik. Ceza versek bildik eleştirileri almaz mıydık? Evlerinde kurallara uyarak oturan vatandaşlarda sanki herkes sokaklarda geziyor gibi bir algı oluşmasın istedik. Ama bizim tüm bu iyi niyetimize rağmen beni hedef alarak yıpratmak isteyenler var. Bu tarz karalama kampanyası beni asla yıldırmaz. Yolumda kararlılıkla yürümeye devam edeceğim."

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Şahin'in televizyon kanallarının yöneticilerine "lebaleb" görüntüleri kullanmamaları için özel hattan talimat gönderdiğini öne sürmüştü. Şahin, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir “talimat” gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine “boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını” istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek!!!" açıklamasını yapmıştı. RTÜK Başkanı Şahin ise Twitter'dan açıklama yaparak, "Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır" ifadesini kullanmıştı. TIKLAYIN - RTÜK üyesi Taşcı: RTÜK Başkanı TV yöneticilerine özel hattan “lebaleb” görüntüleri kullanmamaları talimatı gönderdi

"Spotify, içeriklerini yasalarımıza uygun şekilde düzenlemek zorunda"

Spotify'a lisans verilmesiyle ilgili de konuşan Şahin, "Verilen lisansla birlikte bu platform, içeriklerini yasalarımıza uygun şekilde düzenlemek zorunda" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Artık 10 yıl süreyle ülkemizde yasal olarak faaliyet gösterebilecekler. Spotify artık 6112 sayılı kanunda açıkça belirtilen yayıncılık ilkelerine uymak zorunda. Bunun dışında yayın yaparlarsa RTÜK olarak gerekeni yaparız. Bu tarz platformların lisans almasındaki en büyük yararlardan biri de hukuki ve mali sorumluluk altına girmeleridir. Türkiye'ye vergi ödeyecekler. Lisans sahibi olmadan önce vergi ödemesinden kaçıyorlardı, şimdi bunun da önüne geçilmiş oldu. Gerekli durumlarda yasal muhatap bulunduracaklar. Ülkemizde temsilcilik açmaları yine son derece önemli bir nokta. Benzeri uluslararası markaların lisans başvuruları RTÜK'e devam ediyor. Gün geçtikçe global ölçekte yayıncılık yapan platformların sayısı artıyor."