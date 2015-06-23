RTÜK Başkanı istifa mı edecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 25. Yasama Yılı Açılışı'nın ve milletvekillerinin yemin törenin olduğu bugün TBMM kulisleri, iddiaya göre RTÜK'teki AKP'li üyelerin ilginç planıyla karıştı.

Hürriyet'te Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre kulislere, son seçimlerde ortaya çıkan yeni TBMM dağılımına göre RTÜK'te çoğunluğunu kaybedecek olan AKP'li üyelerin, başkanın yeniden AKP'den seçilmesi için harekete girişecekleri haberleri yayıldı. Edinilen bilgiye göre, RTÜK'ün AKP kontenjanından seçilen şimdiki Başkanı Davut Dursun, yarın yapılması planlanan RTÜK toplantında istifa edebileceğine ilişkin bir işaret verdi.

Dursun’un istifa etmesi halinde, RTÜK Kanunu’na göre acilen seçime gidiliyor ve yeni başkan iki yıllığına seçiliyor. Partilerin kulislerinde konuşulanlara göre AKP, kısa sürede seçim yapılmasını sağlayarak RTÜK Başkanlığı’nın partilerinde kalmasının önünü açmak istiyor.

Söylenti hızla yayılınca, CHP, MHP ve HDP’li grup başkan vekilleri de devreye girdi. Edinilen bilgiye göre 3 partinin grup başkan vekilleri, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile iletişime geçerek bunun kabul edilemez bir tavır olacağını bildirdi.

TBMM’nin ilk işi RTÜK

RTÜK Kanunu gereği TBMM'de temsil edilen siyasi partiler, milletvekili sayılarına göre RTÜK'te üye sayısına sahip oluyorlar. Geçtiğimiz dönemde TBMM'de çoğunluğa sahip olan AKP, RTÜK'te de çoğunluğa sahipti. RTÜK Başkanı da AKP üyelerin oyları ile seçilmişti.

Yeni dönemde TBMM Başkanlık Divanı oluşup başkan seçildikten hemen sonra Meclis Genel Kurulu'nun yeni yasaya bağlı olarak RTÜK yeni üyesini seçecek. MHP ve HDP'nin eşit sayıda milletvekili çıkarması nedeniyle AKP'den düşecek kontenjan üyesinin bu iki partiden hangisine geçeceği kura ile belirlenecek. Kuradan hemen sonra ise 6-7 Temmuz gibi RTÜK'ün yeni üyesinin Genel Kurul’da seçilmesi bekleniyor.