RTÜK Başkanı: İddialar birer iftira

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Zahid Akman, bazı basın yayın organlarında hakkında çıkan iddialara ilişkin, "Bu iddia itirafçı sanık olarak yargılanan bir şahsın, mesnetsiz iftiralarıdır" dedi.

Akman, RTÜK Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da duruşmaları devam eden bir davada, "kuryelik" ile suçlandığı iddiasının son zamanlarda birkaç kez basına yansıdığını anımsattı. Akman, şunları söyledi:

"Bu iddia, itirafçı sanık olarak yargılanan bir şahsın mesnetsiz iftiralarıdır. Söz konusu şahıs, bu iddiayı polis sorgusundan itibaren birkaç kez tekrarlamış ancak hiçbir somut delile dayanmayan bu iddia, Alman makamlarınca da ciddiye alınmamıştır.

Bu iddialarla ilgili hakkımda ne Türk, ne de Alman yargı mercilerince açılmış bir soruşturma, kovuşturma veya dava yoktur. Uluslararası adli yardım çerçevesinde de Alman makamlarınca Türk makamlarına hakkımda iletilmiş bir talep de bulunmamaktadır. Daha önce bu iddialara yer veren benzer haberlerin kişilik haklarımı zedelediği yargı mercilerince tespit edilmiş ve bu haberlerden dolayı mağduriyetimin yasal yollarla giderilmesi için şimdiye kadar 9 adet tekzip kararı verilmiştir."

İtirafçı sanığın, 'kuryelik' iddialarını destekleyen en ufak bir delil olsaydı, en azından şahsı hakkında bir soruşturma açılması ya da iddianamenin sanıkları arasında isminin geçmesi gerektiğini belirten Akman, bunların hiçbiri olmadığı halde sırf itirafçı sanığın iddialarına dayanarak bunları manşetlere ve ekranlara taşımanın etik olmadığını söyledi.



-"HİÇBİR TİCARİ FAALİYETİM YOK"-



RTÜK Başkanı Akman, hakkındaki bir başka iddianın da "ticari faaliyetlere devam ettiği" yönünde olduğunu anımsatarak, RTÜK üyeliği ve başkanlığına seçildiğinden bu yana geçen 3.5 yılda yurt içinde ve dışında hiçbir ticari faaliyetinin olmadığını savundu. Akman, bu hususların resmi kayıtlarla sabit bulunduğunu, ayrıca mahkeme kararlarında bu konunun tespit edildiğini kaydetti.

Akman, "Hakkımdaki bu mesnetsiz iddialarla ilgili hem Alman hem de Türk yargı makamları

nezdinde hakkımı savunmak için gerekli yasal işlemlerde bulunacağım" dedi.

