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Politika

RTÜK Başkanı için üç dava açılacak

Alman yargısı, Akman hakkında kooperatifin dolandırılması ve iflasın geciktirilmesi ile ilgili dava açacak. Dolandırılan üyeler de yargıya gidiyor

19 Eylül 2008 03:00


Akman hakkında kooperatifin dolandırılması, iflasın geciktirilmesi ile ilgili dava açılacak. Dolandırılan üyeler de yargıya gidiyor

Alman makamlarının RTÜK Başkanı Zahid Akman’la ilgili kooperatif dolandırıcığından üç dava açmaya hazırlandığı belirtildi.
Alman hâkimin, “esas suçlular Türkiye’de” dediği belirtilirken, Deniz Feneri’nde ikinci raundun Türkiye’de başladığı kaydedildi.

Kaçacak yeri kalmadı


‘Yolsuzlukla suçlanıyor’ 

Kanal D'de yayımlanan haberde, Akman’ın, Almanya’daki kooperatif yolsuzluğuyla suçlandığı ifade edilerek, “fahri üyesiyim” sözlerine yer verildi. Bu arada, Alman Maliyesi’ne verilen resmi belgede Akman’ın, yaklaşık 9 milyon euro yolsuzlukla suçlanan kooperatifin yönetim kurulu üyesi olduğu anlatıldı. Konut yapmadığı belirlenen kooperatifin, bir başka belgede de Almanya’da yüzlerce vatandaş adına devletten 8 milyon 569 bin 208 euro aldığı ifade edildi.
Haberde ayrıca, 27 Ekim 2005 tarihini taşıyan bir başka belgedeyse Akman’ın, adının yönetim kurulu başkanı olarak geçtiği ve bu tarihte kendisinin Türkiye’de de RTÜK Başkanı olduğu kaydedildi.
Alman makamlarının RTÜK Başkanı Akman ile ilgili kooperatif dolandırıcığından üç dava açmaya hazırlandığı vurgulanan haberde, birinci davanın 9 milyon euro’nun dolandırılmasıyla ilgili Alman başsavcılığı tarafından, ikincisinin ise kooperatifin iflasının geciktirilmesi davası olduğu belirtildi.
Üçüncü olarak ise dolandırılan kooperatif üyelerinin dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.
Kanal D’ye açıklamada bulunan kooperatif mağdurlarının avukatı Sabahat Gürbüz 1500 kişi adına dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.



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