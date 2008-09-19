RTÜK Başkanı için üç dava açılacak

Kaçacak yeri kalmadı



Akman hakkında kooperatifin dolandırılması, iflasın geciktirilmesi ile ilgili dava açılacak. Dolandırılan üyeler de yargıya gidiyorAlman makamlarının RTÜK Başkanı Zahid Akman’la ilgili kooperatif dolandırıcığından üç dava açmaya hazırlandığı belirtildi.Alman hâkimin, “esas suçlular Türkiye’de” dediği belirtilirken, Deniz Feneri’nde ikinci raundun Türkiye’de başladığı kaydedildi.Kanal D'de yayımlanan haberde, Akman’ın, Almanya’daki kooperatif yolsuzluğuyla suçlandığı ifade edilerek, “fahri üyesiyim” sözlerine yer verildi. Bu arada, Alman Maliyesi’ne verilen resmi belgede Akman’ın, yaklaşık 9 milyon euro yolsuzlukla suçlanan kooperatifin yönetim kurulu üyesi olduğu anlatıldı. Konut yapmadığı belirlenen kooperatifin, bir başka belgede de Almanya’da yüzlerce vatandaş adına devletten 8 milyon 569 bin 208 euro aldığı ifade edildi.Haberde ayrıca, 27 Ekim 2005 tarihini taşıyan bir başka belgedeyse Akman’ın, adının yönetim kurulu başkanı olarak geçtiği ve bu tarihte kendisinin Türkiye’de de RTÜK Başkanı olduğu kaydedildi.Alman makamlarının RTÜK Başkanı Akman ile ilgili kooperatif dolandırıcığından üç dava açmaya hazırlandığı vurgulanan haberde, birinci davanın 9 milyon euro’nun dolandırılmasıyla ilgili Alman başsavcılığı tarafından, ikincisinin ise kooperatifin iflasının geciktirilmesi davası olduğu belirtildi.Üçüncü olarak ise dolandırılan kooperatif üyelerinin dava açmaya hazırlandığı kaydedildi.Kanal D’ye açıklamada bulunan kooperatif mağdurlarının avukatı Sabahat Gürbüz 1500 kişi adına dava açmaya hazırlandıklarını belirtti.