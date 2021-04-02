RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sözcü TV açıklaması: Türk patent logoyu onaylamamış

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV'ye izin verilmemesine ilişkin "Sözcü TV, Sivas'taki bir kanalı satın aldı ve logoyu yanlış kullandı. Önce biz uyardık. Yapay zeka bu logoyu algılamıyor. Tam biz kurula alacağız. Türk patent bu logoyu onaylamamış" şeklinde konuştu.

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin oldu.

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Şahin'in açıklamaları şöyle oldu:

"Sözcü TV, Sivas'taki bir kanalı satın aldı ve logoyu yanlış kullandı. Önce biz uyardık. Yapay zeka bu logoyu algılamıyor. Tam biz kurula alacağız. Türk patent bu logoyu onaylamamış. Sözcü TV'nin buradaki eleştirisinden ben de memnun değilim. Sözcü TV logolarla ilgili yasal düzenlemeleri tekrar yaparsa kurula gelecek. Ve bu kurulda karar çıkacak."

"Sadece muhalif kanallara ceza verilmiyor"

Muhalif kanal değil oradaki programlar ceza yiyor. Muhalif kanal olmayan birçok kanal da ceza yiyor. Böyle bir algı varsa yanlış ve boşa bir algı.Ben ceza sayılarını açıklamaktan yoruldum. Utanıyorum. Bunların sadece sebebi ben miyim. Aykırıkları yapıldığı zaman suçlusu ben miyim? 20'nin üzerinde kanala ceza verildi ve içinde iktidara yakın kanallar da var.

"Avrupa'dan bile iyi yerdeyiz"

"Seç izle platformlarında dijitalleşmede Avrupa'dan daha iyi yerdeyiz. Bunu gururla söylüyorum. Kanunlarımız Avrupa'dan daha özgürlükçü"

Olay TV'nin kapanması

'Bu kadar şeffaf olunan bir zamanda sahipliliğinin belli olmadığı, kime devredildiği meçhul olan, Bursa'da mı yayın yapıyor İstanbul'da mı yayın yapıyor belli olmayan bir kanal çıktı ortaya''