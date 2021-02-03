RTÜK Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi haberlerini yorumladı: Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerini haberleştiren medya kuruluşları hakkında "Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen AvazTurk'un Genel Yayın Yönetmeni Zihni Çakır'ın Halk TV'yi hedef alarak, "Bunların açık niyeti habercilik değil sokak çatışmasını TV üzerinden organize etmek" paylaşımına yanıt veren Şahin, "Boğaziçi Üniversitesi’ndeki provokasyon olaylarıyla alakalı yayınları yakından takip ediyoruz" dedi.

Şahin, "Devletimiz ve milletimiz aleyhinde yapılan yayınlara geçit vermemekte kararlıyız" ifadelerini kullandı.