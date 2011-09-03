RTÜK Başkanı 'Bir işi de silahsız çöz'

T24 - Şiddet sahneleriyle tartışılan Kurtlar Vadisi dizisi için RTÜK Başkanı Davut Dursun, “Bir bölümde de silah sıkmadan sorun çözün” dedi. Başrol oyuncusu Necati Şaşmaz “Sen de mi hocam” yanıtını verdi.





RTÜK Başkanı Davut Dursun, fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ı canlandıran Necati Şaşmaz’ı şaşırtan bir talepte bulundu. Şaşmaz, “Bir bölümde de silah sıkmadan sorunları çözün” diyen Dursun’a “Sen de mi hocam” karşılığını verdi. Dursun, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “kusmam geliyor” dediği izdivaç programlarına yeni dönemde “kadın onuru” kriteri getireceklerini açıkladı.





Dursun, dizilerde şiddet sahnelerinden şikayet ederken, “Makul olma koşuluyla herşey olabilir, ama ölçü kaçmamalı” dedi. Dursun, Polat Alemdar karakterini canlandıran Şaşmaz’la yaşadıklarını “İstanbul Bağcılar’da bir etkinlik vardı. Şaşmaz konuşmacı olarak gelmişti. Ben de konuşmacıydım. Çıkarken O’na dedim ki, ‘Allah aşkına bir bölümde de, bir günde de konuşarak sorun çözün. Siz bütün problemleri silahla çözüyorsunuz, sıkıyor çözüyorsunuz. Karşılıklı müzakere ederek silaha başvurmadan problemi çözün. Her problemi silahla çözmeyin’ dedim. Şaşırdı tabi, bana gülerek ‘Sen de mi hocam’ dedi” sözleriyle anlattı.







İzdivaca “onur” kriteri





Dursun, Arınç’ın “kusmam geliyor” dediği izdivaç programlarına önümüzdeki yayın döneminde sıkı kriter getireceklerini kaydetti. Dursun, konuya ilişkin şunları kaydetti:

“Orada bir problem var. Maalesef o sıkıntıları çözemedik. Son derece ucuz, vakit doldurucu program, 4 saat sürüyor. Ama ilginç olan izlenilir olması. Yeni dönemde özellikle, ‘aile yapısı, insan onuru ve kadın istismarı’ açısından olayı sıkı tutacağız. İnsan onuru orada ayaklar altına alınıyor. İnsan onuru açısından, kadın istismarı açısından konuya bakacağız. Başlarda bu programlara ‘sosyal tarafı var biraz geniş bakalım’ şeklinde eğilim ortaya çıkmıştı. Fakat o eğilim artık çığrından çıktı. Bazıları ‘kaldıralım’ diyor. Bazı yayıncılar kaldırılmasına yanaşmıyorlar. Yeni dönemde yeni konseptle başlanacağı yönünde haberler alıyoruz. Ama yeni dönemde ilkeler açısından rijit, tavizsiz uygulama yapacağız.”







'Silah olmazsa Vadi olmaz'





Belli dizilerde silah olmadığında, dizinin bir anlamı kalmayacağını belirten Dursun, şöyle konuştu: “Kurtlar Vadisi’ni silahsız düşünebilir misiniz? Silahı yasakladığınızda Kurtlar Vadisi diye birşey olmaz ama her problemde silahla çözülmez. Sonuç olarak onu izleyen insanlar özellikle çocuklarda ‘silah, problem çözme yöntemlerinin en önemlisi’ fikri gelişiyor. Savaşta silah kullanma bir yöntem. Problem çözme yöntemi olarak kullanırınız. Ama günlük hayatta kullandığınızda o ölçü kaçıyor. O ölçüyü tutturmak lazım.”







Rüya tabirine farklı bakış





Televizyonlarındaki rüya tabirlerine ilişkin programları batıl inanç şeklinde yorumlanabilecek nitelikteyse cezalandırdıklarını belirten Dursun, bu konuda kişisel olarak farklı düşündüğünü söyledi. Dursun, “Kişisel olarak rüya tabirlerini batıl inanç olarak yorumlamamın zor olduğunu düşünüyorum. Rüyanın yorumlanması diye bir şey var” dedi.







Kanal 24’e de ceza verdik





Dursun, “RTÜK iktidar yandaşı medyayı cezalandırmıyor” şeklindeki eleştirileri ise, “Safsata, kabul etmiyorum. Yaptığımız değerlendirmelerde, cezalarda hiçbir şekilde siyasi bir nitelik yok. Mümkün değil. Kanal 24’le ilgili kaç tane ihlal raporu yazdık. En çok ihlal raporunu TGRT’e ile ilgili yazdık. Halk TV ile ilgili de bir sürü ihlal raporu yazdık” şeklinde yanıtladı.





