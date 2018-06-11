RTÜK Başkanı: Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor, herkese eşit süre verilmesini bekleyemeyiz...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, televizyon kanallarında muhalefet partilerine yer verilmediği yolundaki iddiaya ilişkin olarak açıklama yaptı. “Medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor” diyen Yerlikaya, ''Televizyonlardan her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz'' ifadesini kullandı.

Seçim yayınlarına ilişkin şikâyetlerin oldukça az olduğunu savunan Yerlikaya, şunları söyledi:

“Bu seçim döneminde pek şikayet yok. ‘Haber alamıyoruz, cumhurbaşkanı adaylarını izleyemiyoruz, milletvekili adaylarını dinleyemiyoruz’ gibi talepler yok. Çünkü medyamız çoğulcu, bir sürü yerel medya kuruluşu var. Adaylar rahatlıkla medyada yer alabiliyor. Onun için de çok fazla şikayet gelmiyor. Tabii bundan sonra kampanya başlatıp şikayetler artarsa onu da bilemiyorum. Şu ana kadar aşırı bir şikayet yok. Gayet normal, vatandaşlar da memnun.''

''Televizyonlardan da her adaya eşit süre vermesini bekleyemeyiz. Yüzlerce milletvekili adayı var, çok sayıda cumhurbaşkanı adayı var. Arz talep dengesi var. Radyo ve televizyonlarımız editoryal bağımsızlık çerçevesinde yayınlar yapıyor.”

“Türkiye’de yabancı medya grupları bile var. Nasıl tekelci olabilir? Bu tamamen bir safsata ve kasıtlı bir davranıştır. Türkiye’de basın özgürlüğü olmadığı, seçimlere de hile karıştırıldığı iddiası ile Türk medyasının arkasından Türk demokrasisini hedef alacaklar diye düşünüyorum. ‘Eşitlik, medya özgürlüğü yok’ gibi kampanyalarla bunu sürdürecekler diye düşünüyorum. Halkımızın ve medyamızın bu konuda çok uyanık olması gerekir. Planlı bir hareket gibi görünüyor.”