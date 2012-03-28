RTÜK, bal reklamlarını durdurdu!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen denetim ve kontroller sonucunda medya organları vasıtasıyla satışı yapılan, ''Balderesi, Bal Teknesi ve Osmanlı Bal Evi'' markalı ürünlerin sağlık için tehlikeli madde riski barındırdığı konusunda önemli şüpheli durumlar ve deliller tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bu kapsamda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan, 'Gıda, Bakanlıkça belirlenen şartlara uygun olsa bile, gıdanın güvenilir olmadığına dair yeterli şüphe veya sebebin oluşması durumunda, Bakanlık söz konusu gıdanın piyasaya arzını kısıtlayabilir veya piyasaya arz edilen gıdayı toplatabilir' hükmü gereği yukarıda ismi verilen markaların ürünlerinin şüpheyi oluşturan durumlar ortadan kalkana kadar piyasaya arzının durdurulmasına Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca karar verilmiş olup, 'Balderesi, Bal Teknesi ve Osmanlı Bal Evi' markalı ürünlerin görsel ve işitsel medya ortamında tanıtım ve reklamlarının durdurulması için işlemlerin başlatılması talep edilmektedir.

Bu itibarla yukarıda ismi verilen markaların ürünlerinin tanıtım ve reklamlarının yapılması halinde ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar hakkında 6112 sayılı Kanun çerçevesinde işlem tesis edilecektir.