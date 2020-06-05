RTÜK, "Adnan Menderes diktatör müsveddesidir" yorumuna ceza verdi

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümüyle ilgili yayın yapan ve eski başbakanlardan Adnan Menderes ile ilgili yorum yapılan kanallara Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ceza kesildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun haftalık olağan toplantısında darbe yanlısı yayınlar gündeme alındı.

27 Mayıs askeri darbesini yorumlayan “18 Dakika” programının sunucusu Merdan Yanardağ’ın Adnan Menderes’e ilişkin sözleri Tele 1’e ceza getirdi.

Uzman raporu: Adnan Menderes küçük düşürüldü

İlgi uzman raporunu görüşen RTÜK, “Menderes demokrat falan değildir. Menderes diktatör müsveddesidir” şeklindeki ifadelerin Adnan Menderes’i küçük düşürdüğüne kanaat getirdi.

6112 sayılı Kanunda yer alan “Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” hükmünü ihlal ettiği belirtilen yayıncıya üst sınırdan idari para cezası verildi.

Yanardağ’ın başka bir programda İstanbul’un fethini sömürgecilikle bağdaştırdığı belirtildi ve fethin 567. yıldönümünde Ayasofya Camiinde okutulan Fetih suresini “provoke edici bir eylem” olarak yorumlaması da Üst Kurulca yasa ihlali olarak değerlendirilerek cezai müeyyide uygulandı.

Ulusal Kanal da ceza aldı

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin yıl dönümüyle ilgili yayın yapan Ulusal Kanal da ceza aldı.

Üst Kurul, “Günaydın Türkiye” programında “27 Mayıs İhtilali Kutlu Olsun” isimli marş yayınlayan Ulusal Kanal’ın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’u ihlal ettiğine hükmetti.

RTÜK, Kanunda yer alan “Yayın hizmetleri hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz” hükmünü ihlal eden yayıncı kanal hakkında üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.