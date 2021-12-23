RTÜK, 760 bin liraya iki belgesel film çektirecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın durdurma cezalarının uygulanmasında TV kanallarının yayınlaması gereken “ikame yayınlar” için yapım şirketlerine iki ayrı belgesel film çektirme kararı aldı. “Medya ve İslamofobi” konulu belgesel için 385 bin lira, “Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu belgesel için ise 375 bin liraya özel yapım şirketleri ile sözleşme imzalandı. Üst Kurul, 2021 yıl içinde söz konusu filmlerle birlikte üç belgesel için 1 milyon 105 bin TL harcadı.

RTÜK, üst kurulun aldığı yayın durdurma cezalarının uygulanmasında, TV kanallarının yayınlaması için “ikame yayın” hazırlatıyor. Buna göre, TV kanalı; yayını durdurulan programın günü ve saatinde, RTÜK tarafından hazırlatılan belgeseli yayınlıyor.

Bu kapsamda üst kurul, aralık ayı içinde, özel yapım şirketlerine iki ayrı belgesel film hazırlatılmasına karar verdi. Belgesel filmler için ayrı ayrı ihaleye çıkıldı.

İlk ihale 2 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. “Tütün ve Teknoloji Bağımlılığı” konulu belgesel filmin hazırlatılması işi, pazarlık yöntemi ve 375 bin TL sözleşme bedeli ile özel bir yapım şirketine verildi. Sözleşme 14 Aralık 2021 tarihinde imzalandı.

Aynı tarihte ikinci ihale de pazarlık yöntemiyle yapıldı. “Medya ve İslamofobi” konulu belgesel filmin hazırlatılması da 385 bin TL sözleşme bedeli ile başka bir yapım şirketine verildi.

Böylece RTÜK, Aralık ayı içinde; aldığı yayın durdurma cezası kararlarının uygulanması için toplamda 760 bin TL bedelli iki sözleşmeye imza atmış oldu. Üst Kurul, “Obezite” konulu belgesel film için de mart ayında ihaleye çıkmış, 345 bin TL’ye sözleşme imzalanmıştı. RTÜK, ikame yayınlar için 1 milyon 105 bin TL harcamış oldu. (ANKA)