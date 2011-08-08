-RTÜK, 28 MİLYON TL TAHSİL EDECEK ANKARA (A.A) - 08.08.2011 - Kurulduğu 1994 yılından bu yana yayın kuruluşlarından kullandıkları kanal ve frekansların bedellerini tahsil edemeyen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 3 Mart 2011'de yeni RTÜK Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk kez tahsilata başladı. Üst Kurul, 2011 yılında karasal analog yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarından yıllık kullanım bedeli olarak iki seferde toplam 28 milyon TL tahsil edecek. Kanal ve frekans yıllık kullanım bedellerinin ilk taksitlerini Temmuz ayında tahsil eden RTÜK, 14 milyon TL gelir elde etti. İkinci taksitler ise Ekim 2011'de tahsil edilecek. RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, az sayıda yerel yayın kuruluşu dışında, yayın kuruluşlarının tamamına yakınının kullandıkları kanal ve frekansların kullanım bedellerini ödediklerini bildirdi. Kurum tarihinde bir ilki yaşadıklarını vurgulayan Dursun, yayın kuruluşlarının reklam gelirlerinden düzenli olarak RTÜK payı alındığını, ancak RTÜK'ün kuruluşundan bugüne geçen 17 yılda karasal analog yayın kuruluşlarından, kullandıkları kanal ve frekansların bedellerini alamadığını belirtti. Dursun, ''İlk kez kuruluşlardan kanal ve frekans kullanım bedeli tahsil edildi. Yayın kuruluşlarının tamamına yakını tahakkuk ettirilen miktarları ödediler. Bu nedenle yayın kuruluşlarına sorumlu davranışları nedeniyle teşekkür ediyorum'' dedi. 5018 Sayılı Kanun kapsamında, RTÜK'ün tahsil ettiği kanal ve frekans kullanım bedellerinin 3 ay içerisinde hazineye aktarılacağını kaydeden Dursun, kanal ve frekans kullanım bedellerini ödemeyen az sayıda kuruluşa gerekli uyarıların yapılacağını söyledi. Dursun, buna rağmen ödeme yapmayan kuruluşların yayınlarının 6112 Sayılı Yasanın Geçici 4. Maddesi kapsamında durdurulacağını kaydetti.