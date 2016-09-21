RTÜK, 1 televizyon kanalı ile 2 radyoyu kapattı!

Uşak’ta, darbe girişiminin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kentte yayın yapan 1 televizyon ve 2 radyo kanalı kapatıldı.

OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkındaki 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye istinaden, RTÜK tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Uşak'ta yayın yapan ART Televizyonu ile ART Radyosu ve Uşak Radyo Klas kapatıldı. Kapatılan televizyon ve radyo kanalları valilikçe mühürlendi.