T24 LogoT24 Logo
Medya

RTÜK, 1 televizyon kanalı ile 2 radyoyu kapattı!

Kapatılan televizyon ve radyo kanalları valilikçe mühürlendi

21 Eylül 2016 22:44

Uşak’ta, darbe girişiminin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kentte yayın yapan 1 televizyon ve 2 radyo kanalı kapatıldı.

OHAL Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkındaki 668 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye istinaden, RTÜK tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Uşak'ta yayın yapan ART Televizyonu ile ART Radyosu ve Uşak Radyo Klas kapatıldı. Kapatılan televizyon ve radyo kanalları valilikçe mühürlendi.

ETİKETLER

rtüktvuşakohalkanalradyokapama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24