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RTL'in Meltem gafı

Alman RTL II televizyonu ünlü oyuncu Meltem Cumbul'u erotik film artisti olarak tanıtıyor

19 Eylül 2008 03:00

Büyük kentlerin erotik merkezlerini tanıtan, Alman RTL II televizyonunun prodüksiyonunu yaptığı "Erotik Şehir Rehberi - İstanbul" isimli DVD'de ünlü oyuncu Meltem Cumbul erotik film artisti olarak tanıtılıyor.

Dünyanın büyük merkezlerinin erotik haritasını çıkararak "macera arayan erkeklere" sunan Alman RTL II televizyonunun kasım ayında piyasaya süreceği İstanbul'un "erotik merkezlerinin" tanıtıldığı DVD hatalarla dolu.

"Der Erotische Stadtführer: Istanbul" (Erotik şehir rehberi: İstanbul) adını taşıyan 45 dakikalık DVD'nin internetteki tanıtımında büyük bir gaf yapılarak ünlü oyuncu Meltem Cumbul "erotik filmlerin yıldızı" olarak tanıtılıyor.

İstanbul'un Beyoğlu semtinin kentin erotik merkezi olduğu ileri sürülen DVD'nin tanıtımında, buradaki gece kulüplerinde erotik oryantal dans gösterilerini ve Türkiye'nin ilk ve tek striptizcisi Su Şebnem'i izlemenin mümkün olduğu öne sürülüyor.

Kapağında seksi bir kadının ve arka plânda caminin göründüğü DVD'nin "İstanbul'un ilk erotik belgesi" olduğu iddia ediliyor.

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