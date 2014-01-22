RTEÜ akademisyenleri 3 yeni balık türü keşfetti: Recepi, eminea ve velioglui



Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Su Ürünleri Fakültesi tarafından Fırat Nehri'nde bulunan ancak bugüne kadar dünya bilim literatürüne girmemiş 3 yeni sazan türü keşfedildi.

Fakülte Dekanı Doç. Dr. Davut Turan, Prof. Dr. F. Güler Ekmekçi, Araştırma Görevlisi Cüneyt Kara ve Esra Doğan’dan oluşan araştırma grubunun çalışmaları neticesinde Türkiye'de bulunan, ancak bugüne kadar dünya bilim literatürüne girmemiş 3 yeni azan türü keşfedildi.

Hızır İlyas Yıldırım'ın CİHAN'da yer alan haberine göre, araştırma ekibince Fırat Nehri'nde bulunan 3 yeni sazan türüne Alburnoides Emineae, Alburnoides Velioglui, Alburniodes Recepi isimleri verildi. Daha önce 18 yeni türü dünya faunasına kazandıran fakülte böylece bulduğu balık türü sayısını 21’e yükseltti.

Dünya faunasına kazandırılan yeni balık türlerinin özellikleri şöyle:

Alburnoides eminea: Yeni türlerden Alburnoides emineae Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan ve Fırat Nehri’ne dökülen Beyazsu’dan tanımlanmıştır. Bilinen maksimum standart boyu 7,8 cm’dir.

İsmi, Prof. Dr. Davut Turan’ın annesi Emine Turan’a atfedildi.

Alburnoides velioglui: Bu tür Fırat Nehri’nin drenajları olan ve Erzurum’da bulunan Sırlı, Toprakkale ve Karasu çaylarından, Malatya’da bulunan Sultan Suyu’ndan ve Tunceli’de bulunan Pülümür Çay’ından tanımlanmıştır. Bilinen maksimum standart boyu 8,8 cm’dir.

İsmi, Rize Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi Opr.Dr. Hasan Basri Velioğlu’na atfedildi.

Alburnoides recepi: Alburnoides recepi Fırat Nehri’nin drenajı olan ve Gaziantep’te bulunan Merzimen Çayı’ndan tanımlanmıştır. Bu türün bilinen maksimum standart boyu 6,5 cm’dir.

İsmi, arazi çalışmalarına önemli katkıda bulunan Recep Buyurucu’ya atfedildi.