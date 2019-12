RSV bebekleri tehdit ediyor

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Yurdakök, özellikle nisan-ekim ayları arasında salgınlar yapan, her yaştaki hastada solunum yolu enfeksiyonuna yol açan bulaşıcı Respiratuvar Sinsityal Virüsün (RSV), erken doğmuş ve diğer bazı yüksek riskli bebeklerde ölüme kadar yol açabilen alt solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğunu bildirdi.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yurdakök, RSV'nin küçük bebeklerde bronşiyolit ve zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarının en temel nedeni olduğunu söyledi.



Sonbahar ve kış aylarında salgınlara sadece gribin yol açmadığını kaydeden Yurdakök, "Her yaştaki hastada solunum yolu enfeksiyonuna yol açabilen ve oldukça bulaşıcı olan Respiratuvar Sinsityal Virüs, özellikle nisan-ekim ayları arasında salgınlar yapıyor. Yenidoğan bebeklerin yüzde 60'ı doğumdan sonraki ilk salgında RSV'ye maruz kalıyor" diye konuştu.



Tüm çocukların en geç 2-3 yaşlarına kadar RSV enfeksiyonu geçirdiklerini, ancak bu virüsün özellikle prematüre bebekler için risk oluşturduğu uyarısında bulunan Yurdakök, şöyle konuştu:



"Yetişkinlerde ve 3 yaşın üstündeki çocuklarda basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak gözlenen hastalık, kırgınlık, burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, hafif öksürük gibi şikayetlerle atlatılırken prematüre bebekler için tehlike oluşturuyor. RSV, erken doğmuş ve diğer bazı yüksek riskli bebeklerde hastaneye yatarak tedavi gerektiren ve ölüme yol açabilecek kadar ağır klinik tablo ile seyreden alt solunum yolu enfeksiyonlarının başlıca etkenlerinden biri."



Yurdakök, RSV enfeksiyonlarının, 32 haftanın altında doğan çok küçük ve uzun süre solunum cihazına bağlı kalarak kronik akciğer hastalığı gelişmiş bebeklerde ciddi problemlere neden olduğunu, RSV enfeksiyonlarının sık görüldüğü aylarda her yıl koruyucu bağışıklama yapılmasının hastalıktan korunmada etkili olduğunu vurguladı.



Türk Neonatoloji Derneğince, yarın Ankara'da düzenlenecek "RSV Enfeksiyonları ve Yenidoğan Bebekler" konulu toplantıda, Türkiye'de yenidoğan sağlığında gelişmeler ve RSV enfeksiyonları konusunda yapılan çalışmalar, bağışıklık, tanı, prematürelerin RSV enfeksiyonlarından korunması konuları ele alınacak. Toplantıya, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı gibi kurumların yanı sıra Hacettepe, Ege, Ankara ve Uludağ Üniversitesi tıp fakültelerinden uzmanlar katılacak.