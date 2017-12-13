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Spor

RSR Walfer Volleyball - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - 3

2018 CEV Challenge Kupası'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 16'lı Finaller turu ilk maçında, deplasmanda Lüksemburg'dan RSR Walfer Volleyball takımını 12-25, 16-25 ve 11-25'lik setlerle 0-3 mağlup etti

13 Aralık 2017 01:23

2018 CEV Challenge Kupası\'nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, 16\'lı Finaller turu ilk maçında, deplasmanda Lüksemburg\'dan RSR Walfer Volleyball takımını 12-25, 16-25 ve 11-25\'lik setlerle 0-3 mağlup etti.
Mücadelenin rövanşı, 10 Ocak 2018 Çarşamba günü, saat 18.00\'de TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu\'nda oynanacak.
Temsilcimiz, rövanş maçında rakibini herhangi bir skorla yener veya 2-3\'lük skorla mağlup olursa, adını 2018 CEV Challenge Kupası bayanlar kategorisinde 8\'li Finaller turuna yazdıracak. Bursa B.Şehir Bld., rövanş maçında rakibine 0-3 veya 1-3\'lük setlerle mağlup olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip 8\'li Finaller turundaki yerini alacak. Temsilcimiz, turu geçmesi durumunda, 8\'li Finaller etabında, Charleroi Volley (Belçika) - CV Barcelona Barça (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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