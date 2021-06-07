RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Türkiye’nin en büyük medya grubu olmayan parayla el değiştir(il)di

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Doğan Medya'nın satışına ilişkin olarak, "Herkes bilir ki Türkiye’nin en büyük #medya grubu olmayan parayla el değiştir(il)di" değerlendirmesini yaptı.

RSF'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "RSF’den Erol Önderoğlu: Sedat Peker’in beyanlarına gerek yok. Herkes bilir ki, Türkiye’nin en büyük medya grubu olmayan parayla el değiştir(il)di? Grup, kitleleri eleştiriden koparma & siyasi temelde rıza üretme adına uygulanan karanlık politikayla yıldırıldı. Ticaret değildi!" ifadesini kullanıldı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Demirören Medya'nın, Türkiye medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu'nun 2018 yılındaki satışında Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etti. Peker, Demirören'lere satılan televizyon kanalları ve gazeteleri Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın yönettiğini söyledi.