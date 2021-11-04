RSF Türkçe: Gazeteci Majed Shamaa sınırdışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya

İzmir’de bir vatandaşın sokak röportajında "Ben muz yiyemiyorum, onlar kilolarca muz alıyor" sözlerinin ardından Tiktok'ta bazı Suriyelilerin başlattığı "muz yeme" akımının tartışmaları sürüyor. RSF Türkçe, Sosyal medyada paylaşılan muz yeme görüntülerini mizah katarak haberleştiren Suriyeli gazeteci Majed Shamaa’nın sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Shamaa'nın ortaya çıkan gerginliği haberinde "alaylı şekilde işlemekle" suçlandığını aktaran RSF, Göç İdaresi yetkililerine, uluslararası hukuka göre kişilerin ölüm tehlikesi bulunan ülkelerine gönderilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.

Bianet’te yer alan habere göre, cumartesi gecesi evinden gözaltına alınarak savcılığa ifade veren Gazeteci Shamaa ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Shamaa ifadesinde, "Ben olay patladığında tatildeydim. Olaydan bir gün sonra haber yapabildim. Olayları Orient News'in başlattığına dair açıklama bir iftiradır" dedi. Herhangi bir adli kontrol ve de imza şartı aranmaksızın savcılık tarafından serbest bırakılan Gazeteci Majed Shamaa idarenin işlemi üzerine Gaziantep'te Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Gazeteci Shamaa'nın avukatı Avukat Mehmet Ali Hartavi ise müvekkilinin şaşkınlık içinde olduğunu söyledi:

''Müvekkilim ile görüşmemde bana; 'Ben işimi yapıyorum. Ben içinde mizahın olduğu programlar yapıyorum ve amacım insanları güldürmek. Gazetecilik yaparken, insanları güldürmek ve düşündürmek benim işimin bir parçası. Ve sırf bu yüzden neden burada olduğumu anlayamıyorum. Gerçekten Türkiye halkını aşağılamış olsam hak ederdim ama ben burada gazetecilik yaptım. Var olan bir olayı işin içine mizah katarak insanlara anlattım.' dedi. Kendisi büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Onunla birlikte İstanbul'da yaşayan eşi ve çocukları da oldukça kötü durumda. Ve çaresiz bekliyorlar.''