RSF: Tolu'nun serbest bırakılması siyasi taviz

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünden Mihr, Tolu’nun serbest bırakılmasının Erdoğan’ın Berlin ziyareti ile bağlantılı olduğunu savundu. Mihr, kararın “Batılı kamuoyunu rahatlatmak için bir sembol” olduğunu söyledi.Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını Ankara’nın verdiği siyasi bir taviz olarak değerlendirdi. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, Tolu’nun tutuklanması gibi bu kararın da “aynı şekilde keyfi” olarak alınmasının huzursuzluk verici olduğunu söyledi.

Mihr, Funke Medya Grubu’na bağlı gazetelerde bugün yayınlanan açıklamasında, “Zamanlama bizim için olduğu kadar Meşale Tolu için de şaşırtıcı oldu, avukatları düzenli olarak yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için sonuçsuz kalan başvurularda bulunuyordu” şeklinde konuştu.

Mihr, Meşale Tolu’nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında Almanya’ya yapmayı planladığı ziyaret ile bağlantısı olduğunu belirterek “Batılı kamuoyunu rahatlatmak için bir sembol” dedi. Türkiye’deki basın özgürlüğünün hâlâ kötü bir durumda olduğunu sözlerine ekleyen Mihr, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün halen cezaevinde bulunan Türk gazeteciler ve Meşale Tolu’nun meslektaşları için kaygı duyduğunu ifade etti.

Özdemir: Tolu kararı siyasi

Yeşiller partili milletvekili Cem Özdemir Rhenische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Meşale Tolu’ya yurt dışına çıkış izni verilmesini Erdoğan'ın kendi çıkarlarına uygun bir jest olarak nitelendirdi. “Meşale Tolu, Türkiye'yi terk etmesine izin verilmesini yargıya değil, yapılan hesaplara borçlu” diyen Özdemir, Erdoğan’ın Berlin ziyareti öncesinde "olumlu bir hava yaratmak” istediğini savundu.

Meşale Tolu, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, gözaltına alınmasından 16 ay sonra Türkiye’yi terk etmesine izin verildiğini duyurmuştu. Terör propagandası ve terör örgütüne üye olma suçlamalarıyla yargılanan Meşale Tolu'nun bir sonraki duruşması 16 Ekim’de yapılacak.

Tolu'ya destek için oluşturulan Meşale Tolu'ya Özgürlük için Dayanışma Çemberi adlı girişim, Tolu'nun bu Pazar günü Almanya’ya dönmesinin beklendiğini açıklamıştı.

epd,dpa/JD,BK

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