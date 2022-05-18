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RSF temsilcisi Erol Önderoğlu: Ragıp Zarakolu'nun temel hakları pazarlık konusu edilemez!

18 Mayıs 2022 19:45

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye'nin İsveç'te bulunan yazar Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu isimleri iadelerini şart koşması hakkında; "Ragıp Zarakolu'nun haklarının çiğnendiği Türkiye’ye iadesine getirilip dayandırılması, son derece antidemokratik hazin bir hamle olur. Temel hakları pazarlık konusu edilemez" ifadelerini kullandı.

İsveç gazetesi Expressen, aralarında yazar Ragıp Zarakolu'nun da olduğu isimlere, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile aralarında bir anda bir pazarlık nesnesine dönüşmüş olmayı nasıl karşıladıkları, kaygıları ve beklentileri üzerine konuşmuş; Ragıp Zarakolu, "İsveç'in ilkelere bağlı bir ülke olduğuna ve Erdoğan'ın iç siyasette puan kazanma girişimine katkıda bulunmayacağına eminim" ifadelerini kullanmıştı.

RSF Türkiye Temsilcisi Önderoğlu ise Ragıp Zarakolu'nun iadesi ile ilgili; "İsveç’in NATO üyeliği gibi global boyutlu bir meselenin gazeteci-yazar Ragıp Zarakolu’nun haklarının çiğnendiği Türkiye’ye iadesine getirilip dayandırılması, son derece antidemokratik  hazin bir hamle olur. Temel hakları pazarlık konusu edilemez!" dedi.

 
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