Rozetini Akşener taktı; İsmail Koncuk, yeniden İyi Parti'de

Eylül 2020’de kurultaydaki “liste tartışmaları” sonrası İyi Parti'den, ardından katıldığı Zafer Partisi'nden de istifa eden Adana milletvekili İsmail Koncuk, bugün yeniden İyi Parti'ye geri döndü. Koncuk'un rozetini grup toplantısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Koncuk grup toplantısında yaptığı açıklamada, ”Genel Başkanıma samimi daveti için çok teşekkür ediyorum. 2010 FETÖ'nün KPSS hırsızlığını çıkaran adamım ben. Andımıza dava açtım kazandım. Atatürk silüetinin devlet nişanlarından kaldırılmasına dava açtım kazandım ama o milli ve yerli olduğunu söyleyen iktidar kazandığım davalara itiraz etti, siyasallaşmış yargı da iptal etti.” dedi.

Koncuk şu ifadeleri kullandı:

"Ben sonuna kadar Atatürkçüyüm. Kişisel hatalar olabilir, genel hayatımızı etkileyecek kararlarla sonuçlanmamalı bu. Önemli olan kurumsal yapıdır ve milyonlarca insanın umududur. Bizim görevimiz o milyonların umudunu yeşertmek ve canlı tutmaktır. İnşallah bu mücadeleyi seçilmiş olduğum İyi Parti'de sizlerle birlikte yürüteceğiz. Milletvekillerine tek tek teşekkür ediyorum, hiçbir zaman ayrı olmadım muhabbetimiz hep devam etti; katkıları çok büyük."

Koncuk'un katılımıyla İyi Parti’nin Meclis’teki sandalye sayısı 37’ye yükseldi.