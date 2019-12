Roxie Irmak

Irmak Ünal, 14 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek "Rock On Broadway" gösterisinde, "Chicago" müzikalindeki unutulmaz Roxie karakterini canlandıracak.Ünal, "Müzikallerde hem iyi şarkı söylemek hem de oyunculuk yeteneğinizi kanıtlamak zorundasınız" diyor.

Polemikler bitti şimdi oyunculuk zamanı

Geçtiğimiz yıl "Çapraz Aşklar" oyunuyla tiyatro sahnesine adım atan Irmak Ünal, en büyük rüyalarından birini hayata geçirmeye hazırlanıyor. "Rock Müzikalleri" projesinin devamı olan "Rock On Broadway"de "Chicago" müzikalindeki unutulmaz Roxie karakterini canlandıracak olan genç oyuncu, hakkında çıkan aşk dedikoduları ve polemiklerden sıkıldığını, artık sadece oyunculuğuyla anılmak istediğini açıkladı.

Sadri Alışık Tiyatrosu’nda sergilenen "Çapraz Aşklar"da başarılı performansıyla tiyatroda da iddialı olduğunu kanıtlayan Irmak Ünal, çocukluğundan beri bir müzikalde oynamayı hayal ettiğini ve bu hayalini "Rock On Broadway"de gerçekleştireceğini açıkladı: "Amerika ve İngiltere’de birçok ünlü müzikali izleme fırsatım oldu. Her oyuncunun içinde bir müzikalde oynama tutkusu vardır. Seyirci sırasında otururken kendimi hep bir müzikal yıldızı olarak hayal ederdim. Şimdi bu hayalimi gerçekleştirmek üzereyim."

14 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek "Rock On Broadway" adlı müzikalde, Hande Yener, Burak Kut, Fadik Sevin Atasoy, Meyra, Pamela ve Doğan Duru gibi ünlü isimlerle birlikte sahneye çıkacak olan Ünal, "Müzikal için sadece iyi bir oyuncu olmanız yeterli değil. Sadece iyi bir sesiniz olması da yetmez. Müzikallerde komple bir oyuncu olmak gerekiyor. Hem iyi şarkı söylemek hem de oyunculuk yeteneğinizi kanıtlamak zorundasınız. Uzun süren oyunculuk eğitimi sırasında sesimi en iyi şekilde kullanmayı ve bunu oyunculuğumla bütünleştirmeyi en iyi şekilde öğrendim. "Rock On Broadway" müzikaliyle kariyerim için büyük bir başarıya imza atmaya hazırlanıyorum. Bu proje benim için tahmin edemeyeceğiniz kadar önemli. Bu müzikal aynı zamanda gerçek oyunculuğumu kanıtlamam için büyük bir sınav’ dedi.

Kötü bir insan gibi algılandım

Babası Cihan Ünal’ın da "Evita" müzikalinde canlandırdığı Che rolü ile büyük bir beğeni kazandığı hatırlatılınca güzel oyuncu, "Babamla ilgili polemikler yüzünden çok sıkıntılı günler yaşadım. Bazı şeyleri konuşmamam gerekiyordu. Birçok konuda yanlış anlaşıldım ve kötü bir insan gibi algılandım. Bütün bunların üzerine sünger çektim. Artık babamla ilgili hiçbir açıklama yapmama kararı aldım. Bu kararda özel hayatımla ilgili hiçbir soruyu yanıtlamamak da var" diye konuştu.

Irmak Ünal, "Arka Sokaklar" adlı dizide birlikte oynadığı İlker İnanoğlu ile ilgili çıkan aşk haberleri hakkında da yorum yapmadı: "Hakkımda çıkan yalan haberlerden ve polemiklerden sıkıldım. Bundan sonra sadece oyunculuğum ile adımdan söz ettirmek istiyorum. Amacım çok büyük başarılı projelere imza atmak ve kalıcı olmak. Bu tür spekülasyonlar oyunculuk kariyerime zarar verdiği gibi beni de son derece olumsuz yönde etkiliyor" dedi.

Dizi tekliflerini değerlendiriyorum

Yeni yayın dönemi için çeşitli dizilerden teklif aldığını belirten Irmak Ünal, yeni projeleri hakkında da konuştu: "Geçtiğimiz yıl Sadri Alışık Tiyatrosu’nda sahnelediğimiz "Çapraz Aşklar" büyük bir başarı kazandı. Kerem Alışık, oyunu bu sezonda sahnelemeyi düşünüyor. Kendisi ile ayrıca yeni bir tiyatro oyunu için de konuşuyoruz. "Çapraz Aşklar"da birbiri ile taban tabana zıt iki ayrı karakteri canlandırmıştım. Bu yeni oyunda çok daha farklı bir karakterle sahneye çıkacağım. Yeni sezon benim için çok yoğun geçecek. İki oyunla birden tiyatro sahnesinde olacağım. Dizi tekliflerini henüz değerlendirmedim. Oyunculuk kariyerim adına doğru dizilerde rol almak istiyorum. Bir oyuncu hiçbir zaman belirli bir karaktere bağlı kalmamalı. Bir dizide, sinema filminde ya da tiyatro sahnesinde bir akıl hastasını canlandırabileceğim gibi başka bir projede bir hayat kadınını da oynayabilirim."

Renee Zellweger’in karakterini canlandıracak

Proje danışmanlığını Nurcan Karaca’nın üstlendiği, 14 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek "Rock on Broadway" için uzun süreden beri çalıştığını belirten Irmak Ünal, özellikle dans provalarının yorucu geçtiğini açıkladı: "Nur Sonbahar’dan dans konusunda acayip destek gördüm. Kendisi bana bu konuda büyük destek oldu. Dans et stüdyosuna bazen günde beş-altı saat çalıştığım oldu. Bu yorucu tempoya rağmen stüdyoya her gün büyük bir öğrenme hevesiyle geliyorum. İnsan sevdiği işi yapınca yorulmuyor."

Oscar’lı ünlü "Chicago Müzikali"nde Renee Zellweger’in canlandırdığı Roxie karakteriyle seyircinin karşısına çıkacak olan Ünal, rolü hakkında da konuştu: "Bu müzikali sahnede üç kez izleme fırsatım olmuştu. Filmi de güzeldi. Roxie karakterini Oscar’lı oyuncu Renee Zellweger canlandırmıştı. Roxie, şöhretli ve başarılı olmak için her şeyi göze alan, hırsları olan bir karakter. Benim öyle yıpratıcı hırslarım hiçbir zaman olmadı. Yani Roxie ile benzer yanlarım çok az. Ama Roxie’yi canlandırmak gerçekten zor, çünkü çok iniş ve çıkışları var. Ayrıca, bizim sahneleyeceğimiz müzikalde daha komplike bir koreografi sergileyeceğiz. Bu karakterin derinliğine inebilmek için çok prova yaptım umarım izleyiciler performansımı beğenir."

Serdar BENLİ