Rousseff'in kaderini kararsızlar belirleyecek



Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roousseff'in görevinden el çektirme süreci yaklaşıyor. Parlamento alt kanadının özel komisyonu 27'ye karşı 38 oyla teklifi kabul etti. Meclis genel kurulundaki oylama pazar günü yapılacak. Teklif üçte ikilik çoğunlukla onaylanırsa senatoya havale edilecek.

Senato da komisyonun teklifini kabil ederse Dilma Rousseff'in devlet başkanlığı, hakkındaki suçlamaların incelenebilmesi için 180 günlüğüne askıya alınacak. Devlet başkanının suçlu bulunup görevden azledilebilmesi için senatoda da üçte ikilik çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Senatörler, üçte ikilik çoğunlukla özel komisyonun tavsiyesi doğrultusunda karar alırlarsa 2018 sonuna kadar Başkan Yardımcısı Michel Temer, devlet başkanlığı görevini ifa edecek.

Dilma Rousseff, 2014 yılında yeniden devlet başkanlığına seçilmeden hemen önce gerçek bütçe açığını örtmekle suçlanıyor. Rousseff'in sosyal yardımları hazineden kaynak aktarmaksızın devlet bankalarına ödettirdiği iddia ediliyor.

Özel komisyon raportörü Jovair Arantes, görevden el çektirme önergesinin geçerli olabilmesi için gerekli her türlü hukuki ve siyasi şartın yerine getirildiğini söyledi. Dilma Rousseff'in taraftarları aynı uygulamayı yapan seleflerinin bu gerekçeyle suçlanmadıklarını ve tek amacın Dilma Rousseff'i devirmek olduğunu söylüyorlar.

Başkent Brasilia, Rousseff'in sempatizanları ve ona karşı olanlar büyük gösteri yürüyüşleri yapmaya hazırlanıyorlar. İktidardaki İşçi Partisi'ni destekleyenler ve muhalifler Kongre binasının önünde toplanmaya başladılar. Gösterici grupları birbirinden ayırmak için 80 metrelik tampon bölge kuruldu. 300 bin kişinin beklendiği gösterilerde olay çıkmaması için 4 bin polis görevlendirildi.

Sonucu kararsızlar belirleyecek

İddianın senatoya devredilmesinin oylanacağı pazar günkü genel kurul Rousseff'in siyasi kariyerindeki dönüm noktası olacak. Muhalefetin gerekli 342 oya ulaşacağı kesinleşmiş değil. ‘O Estado de Sau Paulo' gazetesindeki habere göre, görüş bildirmeyen ya da henüz kararsız olan milletvekillerinin sayısı 92'yi buluyor. Görevden azil işleminin başlatılabilmesi için muhalefetin 44 milletvekilinin oyuna ihtiyacı bulunuyor.

Dilma Rousseff'in en yakın çevresinde yer alan, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rio de Janeiro'da Rousseff taraftarlarınca düzenlenen gösteride ‘komisyon kararının önemli olmadığını ve kararın Pazar günkü meclis genel kurulunda verileceğini', söyledi.

Dilma Rousseff'in aynı zamanda 2003 – 2010 yılları arasında denetleme kurulu başkanlığını yaptığı kamu kuruluşu petrolcülük tröstü Petrobras'taki yolsuzluk skandalına karıştığı da iddia ediliyor.

Brezilya adaleti, yolsuzlukla ilgili olarak muhalefet temsilcileri hakkında da soruşturma yapıyor. Brezilya'ddaki siyasi kriz tüketim harcamalarının azalmasına, dolayısıyla resesyonun daha da kritikleşmesine yol açıyor.