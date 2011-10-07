-Roussef'den Erdoğan'a taziye ziyareti İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Brezilya Devlet Başkanı Dilma Roussef, sabah saatlerinde annesi vefat eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a taziye ziyaretinde bulundu. Roussef, Başbakan Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna gelerek, taziyelerini iletti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi de Başbakan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Bu arada, Üsküdar Belediyesi, basın mensuplarının görev yaptığı alanda yemek standı kurdu. Stanttan, çalışan gazetecilere yemek ve çay servisi yapıldı. Öte yandan, Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın yarın toprağa verileceği Karacaahmet Mezarlığında da hazırlık yapıldı.