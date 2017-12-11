Rouhani: Suudi Arabistan İsrail ile tüm bağlarını kesmeli

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Aralık (DHA) – İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, Suudi Arabistan İsrail\'le olan \"dostluğunu\" sona erdirirse İran\'ın Suudi Arabistan\'la olan ilişkilerini yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Rouhani, meclis toplantısında İslam Cumhuriyeti \"İsrail\'e boyun eğmeyi\" durdurur ve kendine güvenirse Suudi Arabistan ile ilişkilerin \"düzelebileceğini\" söyledi; \"Suudi Arabistan\'ın iki şeyi durdurmasını istiyoruz: İsrail\'le yanlış yönlendirilmiş dostluğu ve Yemen\'in insanlık dışı bombalanması\" diye vurguladı.

Suudi Arabistan 2016 yılının başında, Suudi Arabistan\'ın Şii bir din adamını infazı sonrasında İran\'daki Suudi diplomatik görevlilere karşı yapılan saldırıları protesto etmek için İran ile olan diplomatik ilişkileri kesmişti. Kasım ayında Hutiler tarafından Riyad\'a füze atılması, Suudi Arabistan ve İran arasında gerginliklerin tekrar canlanmasına yol açmıştı.

Rouhani\'nin sözleri, Riyad\'ın, Suudi Arabistan ve İsrail\'e ortak düşman olan İran\'ın bölgedeki etkisini azaltmak için, İsrail ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından geldi.

25 Kasım\'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, İran\'ın büyüyen bölgesel hırslarını Hitler döneminde Almanya\'nın hegemonik politikalarına benzetmişti.

\"Avrupa\'dan baskının bir işe yaramayacağını öğrendik. İran\'ın yeni Hitler\'inin Avrupa\'da yaşananları Ortadoğu\'da yaşatmasını istemiyoruz \"dedi.

Suudi Arabistan liderliğindeki bir askeri koalisyon, Eylül 2014\'te Hutiler tarafından devrilen Başkan Abd Rabbu Mansour Hadi\'yi desteklemek üzere Mart 2015\'ten beri Yemen\'de bulunan İran destekli Huti isyancılarla savaşıyor.

Hutiler 2014 yılından beri başkent Sanaa\'nın da bulunduğu Yemen\'in kuzey bölgelerinin çoğunun kontrolünü ele geçirdi.