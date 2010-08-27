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Ekonomi

Roubini'den Türkiye'ye cari açık uyarısı

ABD’li ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye’nin cari açığının yapısal olduğunu söyledi

27 Ağustos 2010 03:00

T24 - ABD’li ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye’nin cari açığının yapısal olduğunu söyledi

 

Kriz kâhini olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, Türkiye’nin cari açık sorununun, enerjiye bağımlı ithalatından kaynaklandığını, yani yapısal olduğunu belirtti. Roubini, kendi internet sitesinde, Türkiye’nin dış ticaret kompozisyonu gereği ihracatının ithalatına bağlı olduğunu ancak gerek ithalat, gerekse ihracatta küresel daralmaya bağlı düşüş nedeniyle cari dengenin açık verdiğini kaydetti.



Roubini, Türkiye’nin imalat sektörünün enerji ve dolayısıyla da petrol fiyatlarındaki yükselişten olumsuz etkilendiğini vurguladı.




Finansman sıcak parayla


Türkiye’nin, önceki yıllarda cari açığını ağırlıklı olarak, daha sağlıklı bir yol olan doğrudan yabancı sermaye ile finanse ettiğinin altını çizen Roubini, ancak Türkiye’nin yabancı sermaye girişinin yüzde 80’ini oluşturan AB’deki durgunluğun doğrudan yabancı sermaye girişini olumsuz etkilediğini aktardı. Türkiye’de cari açığın, yıl sonunda milli gelirin yüzde 4.4’ü oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirten Roubini, cari açığın finansmanının, 2011’de dahil olmak üzere sıcak para ile gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.



Roubini, ABD ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1’in altında büyüyeceğini, bunun da yeni resesyon ihtimalini yüzde 40’a çıkardığını söyledi. Roubini, ikinci çeyreğe ilişkin büyüme tahminlerinin de yetkililerce ‘en iyi ihtimalle’ yıllık bazda yüzde 1.2 olarak revize edileceğini belirtti.



En iyi senaryoda, yıllarca durgun, ortalamanın ve ‘U’ trendinin altında büyüme beklediğini ifade eden Roubini, yüzde 1 veya altı büyüme hızıyla kredi faiz farkı ve interbank faiz farkı genişlerken küresel risk korkusunun hızla arttığını kaydetti.

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