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Ekonomi

Roubini: İki yıla büyük çöküş geliyor

"Kriz kahini" Roubini'ye göre, riskli varlıklara olan yatırımların çok arttı ve bunun sonucunun önümüzdeki iki yıllık süreçte çöküş olabilir

08 Mayıs 2013 12:53

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, önümüzdeki iki yılda küresel borsalarda büyük bir çöküşe hazırlanılması gerektiğini söyledi.
 
Başta ABD olmak üzere küresel borsalarda rekorlar yaşanırken kriz kahini Nouriel Roubini’den iki yıla kadar borsalarda büyük bir çöküş yaşanacağı kehaneti geldi.

Roubini şu anda piyasalardaki rallinin etkisiyle riskli varlıklara olan yatırımların çok arttığını ve bunun sonucunun önümüzdeki iki yıllık süreçte çöküş olabileceğini ifade etti.

Las Vegas’ta özel bir toplantıda konuşan Roubini, ABD’de ekonomik verilerin zayıf olduğu ve Wall Street ile reel ekonomi arasında büyük bir algı farkı olduğunu söyledi.

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