'Rottweiler'a rekor dava!

Fransa'da eşi ve oğlu ile birlikte rottweiler köpeğin saldırısına uğrayan Mustafa T., sakat kalmasına yol açan köpeğin sahibine 340 bin euroluk dava açtı.



Fransa'nın başkenti Paris'in kuzey banliyösü Clichy-Sois-Bois'da yaşayan Kayserili T. ailesi, hafta sonu sokakta yürürken bir köpeğin saldırısına uğradı. T. ailesinin 4 yaşındaki oğlu E.'yi bacağından ısırıp sürükleyen vahşi köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen anne Kezban ile baba Mustafa T. de saldırıya maruz kaldı.



Köpek, Mustafa T.'nin sağ ayak parmaklarını parçaladı. Köpeğin parmaklarındaki sinirleri parçalaması sonucu baba T., sakat kaldı. 25 gündür tedavi gören T.'nin parmaklarına platin takılırken, talihsiz adamın 3 ay hastanede kalacağı öğrenildi. Saldırı anını unutamayan Mustafa T., şunları söyledi: "Oğlum E.'yi yere çarpan köpekten kurtarmak için çok uğraştık. Köpek çocuğa annesinin kucağında saldırmayı sürdürdü."



'Ömür boyu sakat kaldım'



Baba T., "3 kişi çocuğu köpekten kurtarabilmek için çok uğraştık, kendim, çocuğu ve annesini bırakması için köpekle mücadele ettim. Baldırımdan ve göğsümden ısıran köpeğe tekme salladığım sırada ayağımdan ayakkabımın çıkmasını fırsat bilen köpek sağ ayağımı kaptığı gibi bırakmadı. Ben çocuğun kurtulmasına sevindim, zaten kendim köpekle mücadelede yorgun düşüp kendimi kaybetmiştim. Çevredekiler yetişmese ayak parmaklarımı kesin koparırdı, ömür boyu platin çivi çakılı ve sakat olarak yaşayacağım" diye konuştu.



Sahibi de karşı dava açtı



Avukat aracılığı ile mahkemeye başvurduklarını belirten Mustafa T., köpek sahibinden eşi Kezban ve çocuğu E.için 45'er bin Euro, kendisi için de 250 bin Euro olmak üzere toplam 340 bin euroluk dava açtığını söyledi.



T., "Bizi ısıran, sakat bırakan köpeğin sahibi de bizden davacıymış. Sebebiyse, köpeğinin 5 dişini kırmışız! Bu cins vahşi köpeklerin serbest dolaşmaması gerekiyor. Evin bahçesinden atlayıp sokakta bize yürürken saldıran köpeğin bizi sakat bıraktığı yetmezmiş gibi, köpeğin sahibi köpeğimin dişi kırıldı diye bizden davacı. Mahkemenin sonucu ne olur bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa bizim ailece psikolojimiz bozuldu" dedi.

