Rottweiler dehşeti

T24- Rize'nin Çayeli İlçesi'nde bir eve giren Rottweiler cinsi köpek, 4 yaşındaki Duygu Kır'ı ısırıp hastanelik etti. Vücudunda çok sayıda yara oluşan, akciğer ve karaciğeri de zedelenen minik kız hayati tehlikeyi atlattı.







Olay, ilçenin Hassadıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi ve babası çay toplarken kızları Duygu halası Zeynep Kır'ın yanında kaldı. Öğle saatlerinde Zeynep Kır, çay toplayanlara yemek götürünce Duygu Kır evde yalnız kaldı. Bitişik evin sahibi Hamdi Baltacı'ya ait 'Rottweiler' cinsi köpek bu sırada açık kapıdan içeri girerek mutfakta bulunan kıza saldırdı. Köpek, sürükleyerek salona götürdüğü küçük kızı defalarca ısırdı.







Çığlıklar üzerine eve koşan baba Necmettin ve anne Havva Kır tarafından kurtarılan küçük çocuk, Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Duygu Kır, ardından Rize Üniversitesi (RÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'nde tedavi altına alındı. Vücudunda 20'ye yakın yara bulunan, akciğer ve karaciğeri zedelenen Duygu Kır, 3 saat süren ameliyat ardından bir süre yoğun bakım ünitesinde tutuldu. Hastanede tedavisi süren Duygu'nun ailesi köpeğin sahibi Hamdi Baltacı'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Baltacı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





Duygu Kır'ın ameliyatını yapan Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Serdar Arda, hastaneye geldiğinde genel durumu oldukça kötü olan Duygu'nun şimdi iyi olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Vücudundan 20 kadar ısırık vardı ve et parçaları kopmuştu. Çene altı, karnı, göğsü, koltuk altı ve bacağından yaralıydı. Isırma sırasında köpeğin dişleri akciğer ve karaciğeri de yırtmış. Akciğere bir tüp yerleştirdik. Çok zor bir ameliyat oldu. Hayati tehlikeyi atlattı. Ancak çocuk inanılmaz derecede korkmuş. Hastanede psikolojik tedavi de uygulanıyor."