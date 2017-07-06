Röttgen: Erdoğan Türk vatandaşları arasına huzursuzluk sokuyor

Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'a yönelik Almanya'da getirilen etkinlik yasağını savundu.

Kamu televizyonu ARD'nin Maischberger programına katılan Röttgen, "Erdoğan burada yaşayan Türk vatandaşlarının arasına da huzursuzluk sokuyor. Bölüyor, demokrasiyi yok ediyor, hukuk devletini ortadan kaldırıyor. Türkiye'de ve sınır ötesinde Kürtlere karşı askeri bir mücadele yürütüyor" dedi.

Röttgen, "Böyle davranan, muhalefeti hapseden, hukukun bağımsızlığını yok eden, devleti tasfiye eden bir ülkenin devlet başkanına demokrasinin bu değerlerine karşı konuşması için platform vermeme hakkına sahibiz” ifadelerini kullandı.

Röttgen, Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile Hamburg'daki G20 Zirvesi öncesi yapması planlanan görüşmenin de durumu değiştirmesini beklemediğini söyledi.

Die Zeit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Giocanni di Lorenzo'nun sorularını yanıtlayan Erdoğan, tutumunu daha da setleştirdi.

Konuşmasına izin vermeyen Alman Hükümeti'ne tepki gösteren Erdoğan, "Almanya intihar ediyor" şeklinde konuştu. Erdoğan Almanya'nın "bu konudaki hatasını düzeltmek zorunda" olduğunu da sözlerine ekledi.

Röportajda, Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan "Başbakan Merkel'le bir sorunum yok" dedi. Gerhard Schröder'in başbakanlığı döneminde Almanya ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, "O zaman ilişkiler gerçekten çok farklıydı" dedi ve o dönemleri özlediğini vurguladı.

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DW/dpa/BS/GA