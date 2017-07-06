T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Röttgen: Erdoğan Türk vatandaşları arasına huzursuzluk sokuyor

Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a etkinlik yasağı getirilmesini savundu. Röttgen, Erdoğan’ın buradaki Türk vatandaşlarının arasına huzursuzluk soktuğunu söyledi.

06 Temmuz 2017 12:37

Alman Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'a yönelik Almanya'da getirilen etkinlik yasağını savundu.

Kamu televizyonu ARD'nin Maischberger programına katılan Röttgen, "Erdoğan burada yaşayan Türk vatandaşlarının arasına da huzursuzluk sokuyor. Bölüyor, demokrasiyi yok ediyor, hukuk devletini ortadan kaldırıyor. Türkiye'de ve sınır ötesinde Kürtlere karşı askeri bir mücadele yürütüyor" dedi.

Röttgen, "Böyle davranan, muhalefeti hapseden, hukukun bağımsızlığını yok eden, devleti tasfiye eden bir ülkenin devlet başkanına demokrasinin bu değerlerine karşı konuşması için platform vermeme hakkına sahibiz” ifadelerini kullandı.

Röttgen, Erdoğan'ın Başbakan Angela Merkel ile Hamburg'daki G20 Zirvesi öncesi yapması planlanan görüşmenin de durumu değiştirmesini beklemediğini söyledi.

Die Zeit gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Giocanni di Lorenzo'nun sorularını yanıtlayan Erdoğan, tutumunu daha da setleştirdi.

Konuşmasına izin vermeyen Alman Hükümeti'ne tepki gösteren Erdoğan, "Almanya intihar ediyor" şeklinde konuştu. Erdoğan Almanya'nın "bu konudaki hatasını düzeltmek zorunda" olduğunu da sözlerine ekledi.

Röportajda, Almanya ile Türkiye'nin birbirine ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan "Başbakan Merkel'le bir sorunum yok" dedi. Gerhard Schröder'in başbakanlığı döneminde Almanya ile Türkiye ilişkilerine de değinen Erdoğan, "O zaman ilişkiler gerçekten çok farklıydı" dedi ve o dönemleri özlediğini vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Alman Meclisi DışKomisyonu Başkanı Norbert Röttgen Cumhurbaşkanı ErdoğanErdoğanTürkMeclisi DışKomisyonu Başkanı Norbert Röttgen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğanAlmanyaARD MaischbergerRöttgenKürtlere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24