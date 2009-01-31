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Kültür-Sanat

Rotterdam'da 'Uzak İhtimal' birinci oldu

Rotterdam Film Festivali'nde, Mahmut Fazıl Çoşkun'un 'Uzak İhtimal' filmi, başka iki filmle birlikte birinciliği paylaştı.

31 Ocak 2009 02:00

Hollanda'da yapılan 38. Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde, Mahmut Fazıl Çoşkun'un "Uzak İhtimal" (Wrong Rosary) filmi, başka iki filmle birlikte birinciliği paylaştı.

Festivalde dereceye giren filmler, düzenlenen törenle açıklandı.

Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nin birincilik ödülü "Tiger Awards", Uzak İhtimal ile birlikte, İranlı Yönetmen Ramtin Lavafipour'un "Be Calm and Count to Seven" ve Güney Koreli yönetmen Yang Ik June'nin "Breathless" filmlerine verildi.

Film yönetmenleri, "Tiger Awards" ödülünün yanı sıra 15'şer bin avro maddi destekle ödüllendirildi.

Mahmut Fazıl Çoşkun'un "Uzak İhtimal" Filmi, İstanbul'da Müslüman bir din adamının, Hristiyan bir rahibeye olan aşkını konu alıyor. Yaklaşık 90 dakika süren film, ilk kez Rotterdam Film Festivali'nde gösterildi ve gösterime girdiği andan itibaren büyük ilgi gördü.

21 ocakta başlayan ve 1 şubatta sona erecek festivalde, bu yıl ilk kez bir Türk filmi 200'den fazla film arasında yarışmaya aday ilk 14 film arasına alındı ve ödüle ulaştı.

Festivalde bu yıl ayrıca, "Genç Türk Sineması" adıyla düzenlenen özel bölümde Türk sinemasının seçkin örneklerinden oluşan 15 dolayında da film gösterime girdi.

Bu yıl 38. kez düzenlenen Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nin 5 kişilik seçici kurulu üyeleri arasında Yönetmen Yeşim Ustaoğlu da yer aldı.

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