Rotterdam’da terör alarmı: Konser iptal edildi

Hollanda'nın Rotterdam kentinde terör saldırısı ihtimali üzerine bir konser iptal edildi. Allah-Las adlı ABD'li rock grubunun konser vereceği binanın yakınında içinde gaz dolu tüplerin bulunduğu, İspanya plakalı bir minibüs tespit edildiğini açıklayan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, öncesinde İspanyol polisinden konsere yönelik terör istihbaratı geldiğini duyurdu.

Polis tarafından el konulan minibüsün sürücüsünün tutuklandığını ve İspanyol uyruklu olduğunu belirten Rotterdam Belediye Başkanı, araç ile konser arasında bir bağlantı bulunup bulunmadığını söylemek için henüz erken olduğunu kaydetti. Soruşturmayı yürüten yetkililer, İspanyol plakalı minibüsün, İspanya'nın Cambrils ve Barcelona kentlerinde 15 kişinin ölümüne neden olan terör hücresiyle bağlantılı olduğu yönünde ellerinde bir bulgu olmadığını aktardı.

Grup, ismi yüzünden Müslümanlardan tepki görüyor

Terör uyarısı nedeniyle Rock grubunun yaklaşık bin hayranının karşısına çıkmayı planladığı konser salonu polis tarafından kordon altına alındı. Konser iptal edildiği anda henüz hayranların yeni gelmeye başladığı, Kaliforniyalı grubun da polis korumasında salonu terk ettiği belirtildi.

2008 yılında kurulan grubun, ismi nedeniyle daha önce birçok kez Müslümanlardan olumsuz tepki gördüğünü yazan De Telegraaf gazetesi, grubun defalarca açıklama yaparak isimlerinin sadece müzikte sıkça geçen "La-la-la” ifadesinden esinlenen bir kelime oyunu olduğunu söylediklerini kaydediyor.

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dpa/rtr,AÜ/HS