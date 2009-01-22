Rotterdam'da ilk Türk filmi

Hollanda'da, ülkenin en büyük kültürel etkinliklerinden biri kabul edilen Uluslararası Rotterdam Film Festivali başladı.



İlk kez bu yıl bir Türk filminin yarışma filmleri arasında yer aldığı festivalin açılışında, ABD yapımı Michael Imperiol'un ''The Hungry Ghosts'' adlı filmi gösterildi.



Bu yıl 38. kez düzenlenen ve 1 Şubat Pazar gününe dek sürecek olan festivalde, yarışma bölümüne seçilen Mahmut Fazıl Coşkun'un ''Üç Mesele'' adlı filmi ''Tiger Awards'' ödülü için yarışacak.



Festivalde bu yıl yine ''Genç Türk Sineması'' adı altında hazırlanan özel bölümünde, Türk sinemasının seçkin örneklerine yer verilecek.



Özel bölümünde gösterilecek Türk filmleri şunlar: Derviş Zaim'in ''Tabutta Röveşata'', Nuri Bilge Ceylan'ın ''Kasaba'', Zeki Demirkubuz'un ''Masumiyet'', Serdar Akar'ın ''Gemide'', Yeşim Ustaoğlu'nun ''Güneşe Yolculuk'' ve ''Pandora'nın Kutusu'', Kazım Öz'ün ''Fırtına'', Mehmet Bahadır Er'in ''Kara Köpekler Havlarken'', Seyfi Teoman'ın ''Tatil Kitabı'', Mehmet Cem Mertoğlu'nun ''Yokuş'', Selim Evci'nin ''İki Çizgi'', Semih Kaptanoğlu'nun ''Süt'' ve Özcan Alper'in ''Sonbahar''.



Festival boyunca dünyanın değişik ülkelerden 200'ün üzerinde uzun metrajlı film ile 400 dolayında kısa metrajlı film, 20'nin üzerinde salonda sinemaseverlerle buluşacak. Filmleri, 350 bin dolayında ziyaretçinin izlemesi bekleniyor.



Daha çok ilk kez gösterime girecek filmlerin katıldığı Uluslararası Rotterdam Film Festivali'nde, 3 filme birden ödül veriliyor ve kazanan filmlerin yönetmenleri 15'er bin euro para ödülünün sahibi oluyor.

