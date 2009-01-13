Rotterdam'da ilk Türk filmi

Mahmut Fazıl Coşkun’un yönetmenliğini yaptığı Uzak İhtimal, Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde yarışmaya hak kazanan ilk Türk filmi oldu.



Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplam 14 filmin yarışacağı 38. Uluslarası Rotterdam Film Festivali’nde Türkiye’yi Uzak İhtimal temsil edecek. İstanbul Galata’da bir müezzin, bir rahibe adayı kız ve bir yaşlı İstanbullu sahafın hayatlarının kesişmesiyle ortaya çıkan olayları anlatan Uzak İhtimal filmi söylenmemiş bir aşk hikâyesi etrafında dönüyor. Başrollerini Nadir Sarıbacak, Görkem Yeltan ve Ersan Uysal’ın oynadığı filmin müzikleri ödüllü müzik direktörü Rahman Altın imzasını taşıyor.

