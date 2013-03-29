Roth'un konvoyunda kaza: 2 polis yaşamını yitirdi

Kuzey Irak'taki ziyaretlerinin ardından Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye 'ye gelen Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un konvoyunda bulunan polis ekibinin aracı Şırnak'ın İdil İlçesi yakınlarında TIR'la çarpıştı. Kazada, polis memurları İhsan Vicelek ve Sedat Ağca yaşamını yitirirken, bir polis de ağır yaralandı.

Kuzey Irak'ta temaslarda bulunan Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth başkanlığındaki heyet, bugün sabah Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Cizre İlçesi'nde ziyaretlerde bulunan Roth, saat 15.00 sıralarında Diyarbakır 'a doğru yola çıkarken, kendisine polisler de güvenlik sağlamak için eşlik etti. Konvoyda bulunan Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne ait 73 AE 538 plakalı sivil polis aracı, İdil İlçesi çıkışında karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan 72 EA 368 plakalı TIR'la çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan 3 polis, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Ancak polislerden İhsan Vicelek ve Sedat Ağca yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer polisin tedavisi sürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle Roth'un konvoyu bir süre olay yerinde bekledikten sonra yoluna devam etti.

'Roth, küçük Solin ve annesini ziyaret etti'

Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth başkanlığındaki heyet, kaza öncesi Şırnak'ın Cizre İlçesi'deki baro lokalinde bir süre önce kızı Solin'in rahatsızlığı nedeniyle cezaevinden tahliye edilen Cizre Belediye Başkan Yardımcısı Hanım Onur ve kızı Solin'i ziyaret etti.

Burada Kürt sorununun çözümü için başlatılan çözüm süreci konusunda konuşan Roth, yıllardır Türkiye'ye geldiğini, cezaevlerini ziyaret ettiğini ve insanlarla konuştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Türk ve Kürtler'in dostu olarak gerçekten bu güneş altında artık bir barışın güneşi olacak diye umut ediyoruz. Barış sürecinin sonucu olarak bir barış olacağını umut ediyoruz. Geçmişte buralarda çok kan ve gözyaşı döküldü. Bu nedenle çözüm sürecinde her iki tarafın üstlerine düşen görevleri yerine getiriceğine inanıyorum. Özellikle kadınların barış sürecinde bir rolü olacağını sanıyorum. Almanya 'dan bu barış sürecine katkı vermeye hazır olduğumuzu belirtiyoruz. İstikrarın temelli demokrasidir. Türkiye bu sorunu çözdükten sonra farklı etnik yapısı ile çok istikrarlı bir ülke olabilir. Bu konada çok umutluyuz. Bu demokrasi ve istikrarı sağlayan yeni bir anayasa yapılmasını umut ediyoruz. Öcalan'ın silahların susturulması ve geri çekilmesi talep ve önerisine olumlu bakıyoruz. Çünkü biz yıllardır barış ancak silahların susmasıyla başlayabiliceğini inanıyoruz ve bunu söylüyoruz."