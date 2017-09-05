Rotasını şaşıran bisikletçileri 6 saat sonra AFAD kurtardı

Antalya'nın Döşemealtı İlçesi Güver Uçurumu mevkiinde bisiklet turuna çıkan 3 kişi rotayı şaşırıp, karanlığa kalınca ihbar üzerine 6 saat sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Antalya Turkuaz Bisiklet Grubu'na üye 3 bisikletçi, bugün saat 09.00'da kent merkezinden yola çıkarak Güver Uçurumu'na geldi. Ormanın derinliklerine inen grup, öğleden sonra dönüşe geçti. Saat 17.00 sıralarında kaybolduklarını anlayan Cengiz Enç, Sena Tekgül ve Osman Karaca cep telefonu ile önce ailelerini aradı, ardından polis ve AFAD'a kaybolduklarını bildirdi. Yaklaşık 2 saatlik yürümenin ardından AFAD ekipleri saat 23.00 sıralarında 3 bisikletçiye ulaşarak kurtardı.

Yaşadıkları şoku üzerlerinden attıktan sonra AFAD ekiplerine teşekkür eden bisikletçiler, yaşadıklarını anlattı. Antalya'da birçok amatör bisiklet grubundan biri olduklarını söyleyen Cengiz Enç, "Bayramın son gününde eğlenmeye çıktık ama eğlencemiz kötü sonuçlandı. Normalde sürekli geldiğimiz bir rota ama birbirine benzeyen orman yolunu karıştırınca böyle zor duruma düştük. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, AFAD ve polis geldi. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Sabah saat 08.30 civarında Antalya merkezden yola çıkmıştık. Saat 17.00-17.30 gibi yolumuzu şaşırdık. Kaybolduğumuzu anladığımız an ailelerimizi, polisi ve AFAD'ı aradık. Yaklaşık 5-6 saat sonra bize ulaştılar" dedi.

Kaybolduklarını anladıkları zaman paniğe kapıldıklarını belirten Cengiz Enç, "Ama sonuçta telefonumuzun çekmesi bizi fazlasıyla rahatlattı. İnternet çekmedi ama telefon sayesinde döndük. Yoksa bu gece dönme şansımız yoktu. Sürekli geldiğimiz yer ama karanlığa kalınca yapacak bir şey yok. Allah'tan telefon var" dedi.

Sena Tekgül ise çok yorgun olduğunu ve biran önce eve gidip dinlenmek istediğini söyledi.

Osman Karaca da 10 numara macera yaşadıklarını belirterek, "Arayıp da bulamadığımız bir macera oldu. Keşke olmasaydı. Bu saate kadar rezil olduk" dedi.



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DHA-Genel - Türkiye-Antalya - Süleyman EKİN