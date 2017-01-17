Rotahaber'in yayın yönetmeni Ünal Tanık, 'FETÖ'den gözaltına alındı

Rotahaber'in yayın yönetmeni Ünal Tanık, darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı öne sürüldü. Ünal Tanık'ın Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı açıklandı.

Tanık, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.