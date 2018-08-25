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Spor

Rostov'dan halı desenli forma tasarımı

Rostov'da bir taraftar, üst üste gelen gollerden sonra tribünde halı açmıştı

25 Ağustos 2018 19:17

Rusya 1. Lig ekiplerinden Rostov, ilginç bir forma tasarımına imzasını attı. Sarı-mavili ekip, 2018-19 sezonu formalarından birini halı deseni şeklinde yaptı.  

Ligde geçen hafta Yenisey ile oynadıkları maçı 4-0 kazanan Rostov'da bir taraftar, gollerden sonra tribünde halı açmıştı. Üst üste gelen gollerle bu hareketin uğurlu geldiği düşüncesiyle kulüp, bu tip bir forma üretmeye karar verdi. 

Halı desenli forma taraftarların beğenisine de sunularak satışa çıkarıldı. Ancak bu ilginç girişimi beğenmeyenler de oldu, bu tip bir formanın bir futbol takımına yakışmadığı yorumları, estetik kaygılarla karışık dillendirildi. 
 

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