Rosstat, dizel yakıtın ortalama perakende fiyatının arttığını duyurdu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 21 Kasım (DHA) - Rusya’daki dizel yakıtın ortalama perakende fiyatı 12-18 Kasım aralığında 1 ruble arttığı ve litre başına 46 ruble 29 kapek seviyesine ulaştığı Rusya İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından duyuruldu.

Ai-95 markalı benzinin fiyatı 44 ruble 83 kapek le aynı seviyede kalırken, Ai-92’nin fiyatı ise litre başına 1 kapek düşerek 41 ruble 54 kapek ve Ai-98’in fiyatı 1 kapek artarak 50 ruble 27 kapek oldu.

Yakıt piyasasındaki fiyatları dengelemek için alınacak tedbirleri tartışmak üzerine Enerji Bakanlığı, Federal Antitekel Servisi, petrol şirketleri ve bağımsız rafinerilerin Ekim ayı sonlarında gerçekleştirdiği toplantıda; Yılın sonuna kadar fiyatların seviyesinin Mayıs ayı sonu, Haziran ayı başında kalacağı ve daha sonra da yıllık enflasyon sınırları içinde artacağı kararlaştırıldı. Sadece perakende fiyatların dondurulmasını değil, aynı zamanda toptan ticareti de içeren anlaşmalarda Her bölge için bir ton benzin ve mazotun fiyatı belirlendi. Alınan bu kararlar, bu büyük şirketlerden bağımsız olan perakende benzin istasyonu işletmecilerinin işlerini kaybetmemelerini ve gelirlerinin desteklenmesine olanak sağlıyor.